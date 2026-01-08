Akcie Vohánkova Eurowagu jsou na čtyřletém maximu. Investiční rally motá hlavu analytikům
- Dlouhé roky utrápené akcie českého Eurowagu zažívají divokou jízdu.
- Zatímco velké investiční domy překotně zvyšují cílové ceny bez jasného vysvětlení, čeští analytici spekulují, zda za skokem stojí dobré výsledky, nízká likvidita, nebo jen „stádový efekt“.
Česká dopravní platforma Eurowag, která se snaží překopat trh kamionové dopravy, má za sebou měsíc historického růstu, během něhož její akcie vyskočily o více než třetinu. Společnost, která se dosud na londýnské burze jen trápila a momentálně se stále obchoduje za hodnotu nižší, než byla v době primárního úpisu akcií, tento týden navíc přesvědčila analytiky, že její hodnota může být ještě výš.
V úterý finanční skupina Investec stanovila novou, vysokou cílovou cenu na 145 pencí, přičemž důvod tohoto kroku vysvětlila jen svým klientům. Ve čtvrtek se akcie obchodovaly za zhruba 129 pencí, když takřka nepřetržitě posilovaly od 18. prosince, kdy cílovou hodnotu zvedla brokerská firma Jefferies, a to ze 109 na 132 pencí.
Fundamentální odůvodnění náhlého růstu podle analytika J&T Banky Pavla Rysky přitom chybí. Může jít ale o mix menších důvodů, které zesiluje nízká likvidita této akcie. „Když přijde nová a významná poptávka, kupec se musí kvůli nižší likviditě smířit s tím, že bude nakupovat za rychle rostoucí cenu. Větší nabídka od potenciálních prodejců cenného papíru totiž chybí,“ míní analytik. Spouštěč tohoto pohybu ale zatím zůstává zastřený.
Důvodů může být více
Tomáš Tyl, šéf analytického oddělení Fichtner Wealth Managers, se domnívá, že cenu akcií obecně pozitivně ovlivnily slušné hospodářské výsledky společnosti, snížení sazeb britskou centrální bankou, protože se akcie obchodují na londýnské burze, a také přísnější legislativní změny ohledně reportování emisí a celkového reportingu pro nákladní vozy, který je součástí byznysu společnosti.
Další faktory mohou být podle jiných analytiků i spekulativního charakteru. V tuzemské investorské komunitě je známo, že loni do Eurowagu vložil peníze známý investor Jan Barta z Pale Fire Capital, který se proslavil například záchrannou akcí v americké společnosti Groupon. „Řada drobných investorů se k němu mohla připojit stejně jako v případě Grouponu,“ přemýšlí další analytik, který si nepřál být jmenován.
Barta důvod k investici vysvětlil loni v září pro Seznam Zprávy (SZ). „Eurowag se mi líbí z několika důvodů. Úplně prvním je valuace, kde rád začínám. Další je fundament. Je to typ byznysu s velmi dobře diverzifikovaným zákaznickým kmenem, který přináší opakující se tržby,“ uvedl tehdy pro médium bez toho, aby okomentoval výši investice. Podle informací SZ činí vyšší stovky milionů korun, díky čemuž český investor v technologické firmě drží podíl ve výši jednotek procent.
Eurowag je českou digitální platformou, která chce podobně jako taxislužba Uber zdigitalizovat flotily nákladních dopravců. Evropským kamionovým přepravcům hodlá v jedné aplikaci nabídnout služby od placení přes palivové karty až po daňové vratky či správu firemní flotily, díky čemuž lze podle společnosti zvýšit efektivitu i rentabilitu všem zúčastněným.
Služby aplikace vyvíjí Eurowag postupně a stále některé z nich nezpřístupnil. Klíčový v tomto ohledu bude právě letošní rok, kdy mají všichni zákazníci na novou platformu přejít.
Když v roce 2021 firma vstoupila na burzu, akcie se prodávaly za zhruba 135 pencí. Poté nakrátko povyskočily k hranici 150 pencí, ale hned nato nezadržitelně klesaly a po většinu času se dosud držely v rozmezí 80 až 100 pencí. Firma přitom mezitím stabilně roste. V roce 2024 zvýšila zisk o dvanáct procent na v přepočtu zhruba tři miliardy korun. Letos by to podle prognózy společnosti mohlo být přibližně 3,2 miliardy korun. Zakladatel a šéf firmy Eurowag Martin Vohánka ve firmě drží 48 procent.