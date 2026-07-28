DEK prodává nejziskovější část skupiny. Softwarové firmy za miliardu kupuje společnost z Londýna
- Stavební impérium DEK prodává lukrativní specializované softwarové firmy.
- Společnost MidEuropa získá tvůrce nástrojů pro oceňování a řízení staveb.
- Kupec chce podpořit růst IT firem pomocí umělé inteligence.
Český prodejce stavebních materiálů DEK Víta Kutnara prodává tři ze svých firem. Softwarové společnosti ÚRS CZ, Callida a First Information Systems (FIRST) převezme evropská investiční společnost MidEuropa se sídlem v Londýně. Podle kvalifikovaného odhadu e15 transakce přesáhla miliardu korun.
Vypořádání obchodu čeká na splnění obvyklých formálních podmínek a DEK ho očekává v průběhu září. Do té doby zůstávají ÚRS, Callida i FIRST součástí koncernu DEK.
Skupina DEK firmy prodává, protože chce své zdroje soustředit do jiných oblastí. „Těžiště našeho podnikání leží jinde: v distribuci a výrobě stavebních materiálů, v půjčovně a souvisejících službách. A právě na tyto oblasti chceme v dalších letech soustředit pozornost, manažerské kapacity i kapitál,“ sdělil majitel skupiny Vít Kutnar v interním dopise zaměstnancům, který má e15 k dispozici. Prostředky z prodeje chce DEK nasměrovat zejména do investic do sítě poboček, logistiky, výrobních kapacit, technologií a služeb pro zákazníky.
Oborový standard
Zatímco ÚRS poskytuje data a digitální nástroje pro rozpočtování i oceňování staveb, Callida a FIRST dodávají softwarová řešení pro jejich kompletní řízení. Společně tak pokrývají celý životní cyklus stavebního projektu. Klíčovým dílkem ve skládačce je i vlastní cenová databáze, která představuje oborem uznávaný standard pro oceňování staveb v Česku.
Konsolidovaně loni firmy utržily 420 milionů korun. Provozní marži se však skupině dařilo šponovat až do desítek procent. Díky tomu byla softwarová divize z pohledu marží jejím vůbec nejziskovějším pilířem. Výsledkem je souhrnná hodnota IT platformy převyšující miliardu korun.
„Společně jsme vybudovali špičkové produkty, které hrají zásadní roli v každodenní práci stavebních profesionálů po celé České republice a na Slovensku. Z partnerství se společností MidEuropa jsme nadšeni, protože urychlíme inovace, rozšíříme naši nabídku produktů a budeme i nadále přinášet našim zákazníkům ještě vyšší přidanou hodnotu,“ uvedli šéfové jednotlivých společností Pavel Krajíček, Boris Kalisch a Daniel Zeithaml.
Společnost MidEuropa sází zejména na zrychlující se digitalizaci v oboru a stále efektivnější nástroje umělé inteligence. Investice tak zamíří do inovací produktů a regionální expanze.
„Stavebnictví zůstává jedním z největších odvětví, které prochází digitální transformací. Zaujala nás vedoucí pozice platformy na trhu a jedinečná vlastní data, která vytvářejí vysoké bariéry vstupu na trh a s rostoucím tempem zavádění AI se stávají ještě cennějšími. Vidíme značné příležitosti, jak tento byznys investičně podpořit a vybudovat silného lídra trhu,“ sdělil Marek Rodak, partner ve společnosti MidEuropa.
MidEuropa je private equity investor s hlubokými kořeny ve střední Evropě. V Česku už vlastnil nebo spoluvlastnil řadu významných podniků, například České Radiokomunikace, Walmark nebo T-Mobile Czech Republic.
Stavebniny DEK vznikly v roce 1993 pod názvem Dektrade. V roce 2007 se společnost transformovala do holdingové struktury a vznikla skupina DEK. Podle výroční zprávy měla loni skupina v Česku a na Slovensku 143 prodejen a zaměstnávala přes pět tisíc lidí. V tuzemsku má 19 výrobních závodů, po jednom výrobním závodě pak také na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. Celkově skupina loni utržila 33 miliard korun, přičemž ukazatel EBITDA činil 3,1 miliardy korun.