Hrozby a příležitosti pro CSG: Co letos čeká kultovní zbrojařskou akcii a kolik může do roka stát?
- Vstup na burzu provázel extrémní převis poptávky.
- Aktuální ocenění akcie je po prvotním skoku nad průměrem sektoru.
- Budoucí úspěch titulu stojí na schopnosti firmy obhájit svou prémiovou cenu.
Rychlík Czechoslovak Group profičel v pátek na burzu takovým tempem, že snad jen Marťan by zapochyboval o tom, že zbrojení je v aktuálním světě tématem číslo jedna. Investoři se k Michalu Strnadovi doslova upnuli jako ke spasiteli. Důkazem budiž fakt, že zatímco majitel zbrojařského impéria nabídl kolem 130 milionů akcií CSG, kupci si žádali 1,8 miliardy akcií.
Dobře, všichni své objednávky částečně nadsadili, protože očekávali masivní krácení. Ale i kdyby z těchto objednávek byla reálně myšlená jen polovina, stačilo by to na to, aby Strnad upsal téměř celou CSG. A ano, takový prodej by se odehrál při pravděpodobně menší valuaci. O kolik menší, to je ve hvězdách – to bychom museli nakouknout do knih bookrunnerů, což se nám zřejmě nepodaří.
Zazářil
„Pouhý“ duální listing v Praze pak dokázal šmahem upozadit, pokud nechceme říct rovnou zesměšnit, všechny ostatní zdejší emise. V minulých týdnech tisíckrát skloňovaný ČEZ se odporoučel na druhou kolej, když poměr obchodů na energetice byl oproti CSG zhruba třetinový. Dobře, jde o start, budoucnost bude zřejmě střízlivější, přinejmenším na obchodní aktivitu.
Institucionální investoři přitom zřejmě celý víkend bujaře proslaví. Kdo se zvládl zúčastnit úpisu, a opakuji, že třeba z tuzemských drobných investorů to zřejmě nebyl vůbec nikdo, totiž během jediného dne vydělal kolem třetiny své investice. Jednoduše: Akcie CSG se stala kultem už dávno před pátečním uvedením na burzu, přičemž způsob, jakým to udělala, tento kult jen podpořil.
Nemá smysl opakovat, co bylo, pojďme se podívat, co bude dál a jakou šanci pro investory představuje akcie v následujících měsících. pozice CSG se totiž může zásadně měnit a co se dnes může zdát jako událost na prahu hypu, může se zítra jevit jako střízlivá valuace odpovídající zase o krok jiné geopolitické situaci.
Dobrá, anebo také naopak. Každopádně si shrňme, kudy se dále mohou vydat akcie CSG a jaké milníky je v příštích měsících nutně či pravděpodobně čekají. Akcii totiž čekají i konkrétní výzvy, a to například ze strany potenciálních prodejů velkých akcionářů, kteří zatím na trh nemohou. A konečně si prozradíme i první názory na to, kolik akcie může stát v ročním horizontu. Na klasická investiční doporučení si ale budeme muset ještě nějakou dobu počkat.
