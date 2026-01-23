Nejbohatší Čech a nejbohatší zbrojař na světě. Strnad po úpisu CSG přeskočil Kellnerovou
- Majetek Michala Strnada výrazně vzrostl poté, co akcie Czechoslovak Group při debutu na burze stouply o 28 %, což zdvojnásobilo jeho jmění na 37 miliard dolarů.
- Strnad se stal nejbohatším zbrojařem světa v době, kdy světovou scénu ovládají technologie a umělá inteligence, a prosadil se jako globální lídr v obranném průmyslu.
Jeho firma se stala klíčovým hráčem na mezinárodním trhu se zbraněmi a vojenskou technikou.
Michal Strnad zažil během několika dní dramatický nárůst svého majetku. Akcie jeho zbrojního holdingu Czechoslovak Group (CSG) vstoupily na amsterdamskou burzu a během prvního dne obchodování vzrostly o více než 28 % nad emisní cenu 25 eur za kus. Firma při svém IPO získala zhruba 3,3 miliardy eur, což z ní činí jednu z největších veřejných nabídek akcií v historii obranného sektoru.
Díky růstu ceny akcií se Strnadovo osobní jmění během jediného dne více než zdvojnásobilo a nyní dosahuje asi 37 miliard dolarů. To ho řadí nejen mezi nejbohatší Čechy, ale také mezi nejúspěšnější mladé podnikatele světa do 40 let. Píše to agentura Bloomberg.
Strnadův majetek z něj momentálně dělá nejbohatšího zbrojaře na světě. Zatímco většina miliardářů současnosti vydělává na technologiích a umělé inteligenci, Strnad vybudoval impérium založené na výrobě munice, obrněných vozidel a dalších vojenských technologií. Tím se řadí mezi špičku oborů, které jsou jinak méně medializované.
Klíčový dodavatel Kyjevu
Úspěch CSG nelze oddělit od geopolitického kontextu. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se dramaticky zvýšila poptávka po munici, obrněných vozidlech a dalším vojenském vybavení – a CSG patří mezi klíčové dodavatele Kyjevu i evropským armádám. Strnadovo vedení proměnilo firmu z původně malé společnosti v globálně působícího výrobce, který exportuje do desítek zemí a zaměstnává tisíce lidí v Evropě, USA a Indii.
Strnad se do čela CSG dostal už v 21 letech a pět let poté se stal jejím majitelem. Pod jeho vedením firma rozšířila výrobu na munici, obrněná vozidla, vojenské i civilní nákladní automobily a další vybavení. Strnad je známý jako tvrdý vyjednavač, který své podnikání dokonale ovládá a často cestuje za klienty, mezi něž patří i vládní představitelé.
Kromě obranného sektoru Strnad navázal kontakty s dalšími českými podnikateli. Loni například koupil podíl v provozovateli luxusního Four Seasons Hotelu v Praze a stal se majitelem většinového podílu ve fotbalovém klubu FC Viktoria Plzeň.