Aktualizováno: Lidé chtěli čtrnáctkrát více akcií, než CSG nabídla. Skupina překonala ČEZ a je nejhodnotnější českou firmou
- Akcie zbrojařské skupiny CSG při svém debutu na pražské burze skokově posílily.
- Enormní zájem o emisi vyvolal v čase zahájení obchodování technické výpadky některých webů.
- Poptávka investorů rekordně převýšila nabízený objem akcií.
Pražská burza zažila v pátek ráno velký start zbrojaře CSG. Podle informací e15 se velká česká akciová emise setkala s extrémní poptávkou a byla mnohonásobně přeupsána. Část neuspokojené poptávky tak nakupuje přímo na trhu a na kurzu akcie je to znát. Podle ranních dat burzy cena po začátku obchodování extrémně skočila až o 38 procent vzhůru. Kolem startu obchodování přitom hlásily výpadky některé ze specializovaných finančních webů zaměřených na akciový trh.
V jeden okamžik ukazovala data pražské burzy u nové akcie CSG cenovku 825 korun, poté začala cena mírně klesat, po začátku obchodování zamířila akcie k cenovce kolem 770 korun. Aktuálně to tak znamená více než čtvrtinový růst ceny. „Akcie byla podle našich informací dvacetkrát přeupsána,“ uvádí pro e15 obchodník, který si přál zůstat v anonymitě. Údaje se ale různí. Další zdroj e15 zmiňuje, že emise byla přeupsána „jen“ čtrnáctinásobně.
Naznačuje to extrémní, v Česku doposud nezažitý převis poptávky. Například vstup lékárenského řetězce Pilulka, který byl v roce 2020 sice menší, ale hodně poptávanou emisí, přinesl bezmála šestinásobně vyšší zájem oproti nabídce.
CSG je zatím nejhodnotnější firmou na českém parketu
Aktuálně v pátek ráno trh oceňuje CSG na 734 miliard korun, což ze zbrojaře dělá nejhodnotnější firmu na pražské burze, přičemž firma například zhruba o 80 miliard korun převyšuje hodnotu energetického ČEZ. „Rád bych poděkoval amsterdamské burze za vřelé přijetí. Moje velké poděkování patří celému vedení a všem našim zaměstnancům, právě díky jejich neutuchající podpoře jsme na této společné cestě došli až sem. Stejně tak děkuji našim přátelům a poradcům, kteří nám pomohli dosáhnout tohoto zásadního milníku,“ uvedl podle videozáznamu Hospodářských novin u příležitosti IPO na půdě amsterdamské burzy majitel CSG Michal Strnad.
Otazníky kolem Strnada
Strnadova silná, ale i slabá místa. CSG je až příliš závislá na ukrajinské válce a NATO
Drobný investor si při úpisu akcií CSG neškrtne. Velkému nakoupí Česká spořitelna, malý musí do Amsterdamu
„Tento okamžik pro naši společnost otevírá celou řadu fascinujících příležitostí. Hodláme i nadále pokračovat v poctivé práci, které se věnujeme posledních třicet let,“ dodal Strnad.
Že téma vstupu CSG na trh bylo extrémně sledované, mohlo být zdůvodněním technických problémů některých tuzemských finančních webů. Kolem startu obchodování tak například hlásil výpadky portál Patria Finance orientovaný primárně na zpravodajství z finančních trhů a ještě kolem půl desáté fungoval problematicky. Problémy měly ale i weby Fio Banky i J&T, tedy tradičních tuzemských obchodníků s cennými papíry. Zvýšený zájem o informace o burzovním novicovi jako přímou příčinu výpadků e15 potvrdila Patria.
Společnost CSG nabídla 15,2 procenta akcií v ceně 25 eur za kus. Ode dneška se akcie CSG začínají obchodovat i na neregulovaném trhu pražské burzy Free Market, který není hlavním trhem burzy. Analytici už před vstupem akcií CSG na burzu upozorňovali, že patrně půjde o největší primární veřejnou nabídku akcií zbrojařské společnosti v historii.
Třiatřicetiletý Strnad by podle zveřejněného prospektu emitenta měl z prodeje akcií získat skoro tři miliardy eur, zbytek připadne firmě. CSG je jedním z předních evropských výrobců munice pro dělostřelectvo. V tomto odvětví firma expandovala ještě před úplnou ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.