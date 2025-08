Zvolit dobré dividendové akcie je jako postavit pořádné základy budoucího domu. Unesou vše, co bude třeba, odolají otřesům země i nálad a hlavně se na nich dají postavit výnosy, které vydrží celé generace. Jen to není lehké.

Představte si na okamžik ideální investiční svět. Koupíte akcii, u které nespekulujete o jejím budoucím cenovém vývoji. Proč? Protože vás to prostě nezajímá. Akcie vás výnosově saturuje jiným způsobem - vysokou dividendou. Za předpokladu, že tato situace trvá nekonečně dlouho a akcie tvoří průtokový ohřívač mezi firemními zisky a dividendovými příjmy akcionářů, pak jde prakticky o výnosové perpetuum mobile a život je realizací odvěkého snu o rentiérství.

Pochopitelně s klesajícím startovním vkladem potřebuje investor k takovému životu patřičně vyšší dividendový výnos. Proto se zaměříme na akcie s dvouciferným výnosem ročně. To už je skutečně mnoho a přináší to s sebou celou řadu rizik.

Nejnižší dividendový výnos, se kterým budeme pracovat, činí 16,8 procenta. To je diametrálně odlišná cifra od těch, které vídáme i na českém trhu, který přitom patří tradičně mezi dividendově nejvýnosnější, a to i na světové investiční mapě. Když naplno využijeme kouzlo složeného úročení, při vkladu jedné stovky tisíc korun by investor měl za deset let na kontě 457 tisíc, a i s nulovým růstem ceny akcie. Jenže extrémní dividendový výnos může mít své nepříjemné důvody.

I dividendovým akciím hrozí exploze

Ty se rekrutují ze dvou směrů, ostatně samotný výnos závisí čistě početně na dvou faktorech. A totiž výplatě akcionářům k ceně akcie. Pokud tedy například společnost vyplatila zatím pořád ještě relativně štědrou dividendu, ale její vyhlídky nejsou dobré, cena akcie padá a dividendový výnos se tak uměle zvyšuje. Stejně tak výnos zvyšuje i při konstantní ceně akcie například mimořádná výplata v daném roce, která může podvázat budoucí hodnotu firmy vzhledem ke klesajícímu potenciálu růstu byznysu firmy.

Důvodů k opatrnosti je tedy celá řada a s každou akcií s vysokým výnosem je nutno zacházet jako se starým granátem vykopaným na zahradě. Protože i dividendovým akciím pochopitelně hrozí exploze. Nicméně opájet se vysokou rentou je nejen atraktivní, ale i návykové a ostatně i takové portfolio lze diverzifikovat a namíchat z více podobných titulů. Ano, více podobných titulů totiž existuje, a mají dokonce ještě vyšší výnos, který si tu prozradíme a osladíme si ošklivé léto vizí o tom, jak by vypadalo takové konto třeba po pár desítkách let, až půjdeme v práci vrátit klíče a neslavně odstartujeme svůj důchodový věk.

Slibovali jsme startovní výnos 16,8 procenta, takže začínáme a vykopáváme akcií Horizon Technology Finance, která se zaměřuje na poskytování financování technologickým a vědeckým firmám. Výnosy jsou vysoké díky financování startupů a firem v raných fázích, které přináší větší riziko, ale také vyšší potenciál výnosu. Prostě znáte to, něco za něco. Akcie je poměrně volatilní, za poslední rok se ale i bez dividendy zhodnotila zhruba o necelou čtvrtinu.

Druhým titulem je americká Prospect Capital. Jde o investiční společnost, která poskytuje financování malým a středním podnikům prostřednictvím investic do dluhových a akciových nástrojů. Společnost se zaměřuje na růstové firmy, které mají potenciál, ale nemají přístup k tradičnímu bankovnímu financování. Pyšní se aktuálně výnosem 17,4 procenta. Za dvacet let by to se stotisícovým vkladem vytvořilo konečný zůstatek přes 2,7 milionu korun. Do dvacítky se ještě vejde obdobně zaměřená, rovněž americká Oxford Square Capital. Orientuje se na poskytování financování malým a středním podnikům, přičemž její investiční strategie zahrnuje převážně dluhopisy a akcie těchto podniků. Výnos 18,1 procenta by za dvě dekády znamenal 2,8 milionu korun.

Stříbro v seznamu má americká Orchid Island Capital investující do cenných papírů, které vydávají finanční instituce a jsou podloženy hypotékami. Tato specializace umožňuje společnosti poskytovat vysoké dividendy, ale je také vystavena rizikům spojeným s úrokovými sazbami a trhem s nemovitostmi. Výnos 20,7 procenta. A zlato? Americká Mesabi Trust, která vlastní a spravuje těžební oblasti, které produkují železnou rudu, kterou prodává na mezinárodních trzích. Aktuální výnos je téměř neuvěřitelných 24 procent, což by během dvou dekád ze stovky tisíc vygenerovalo sumu 7,4 milionu korun.