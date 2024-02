Jaroslav Bukovský: Jak vydělat za deset dní se 180 tisícovkami na pražský třípokoják?

Naprosto chápeme, že části čtenářstva se může po českém inflačním excesu nedostávat peněz. A to i na to nejdůležitější, na co by je, s ohledem na morální požadavek péče řádného hospodáře o své úspory, měl vydávat. Totiž na investice. Proto se dnes podíváme na investiční model, který si na svém startu žádá potenciálně minimální kapitál, ale zároveň umožňuje velmi rychlé a velmi vysoké zisky. V podstatě jde o jakousi burzovní a vydatně urychlenou variantu amerického snu, jenž se dá nicméně úspěšně odžít i v českých lukách a hájích.