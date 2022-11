Jaroslav Bukovský: Kdo na Wall Street vydělá nejvíce, aneb do roka a do dne ve vatě | E15.cz

Nic pochopitelně neroste do nebe, leccos přesto roste zatraceně vysoko. Akciové investory pochopitelně zajímá, jak vysoko může ta která akcie jít. Wall Street – protože investovat jinde je skoro zbytečné – je momentálně vyždímaná letošním propadem a ceny mohou být v některých případech možná i velmi zajímavé. Rozhodli jsme se podívat na akcie, které mají do roka a do dne nejvyšší růstový potenciál. Ne, zdrojem nebyla kávová sedlina, anebo mystická dojmologie, nýbrž platná analytická doporučení pro konkrétní akcie a jejich cílové ceny. Přísliby nezní špatně a „pouhý“ dvojnásobný růst by byl na této soupisce zklamáním, když nejvíce vzývaná akcie atakuje čtyřsetprocentní růstový potenciál.