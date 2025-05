Jak získat ze stovky vložených tisícovek po třiceti letech přesně 11,8 milionu korun, a to bez jakékoli proaktivní správy portfolia? I to si dnes ukážeme na příkladu konkrétní americké akcie, která může posloužit přinejmenším jako booster důchodového spoření. Tedy alespoň pro ty z investorů, kteří nechtějí jít cestou poplatkové šikany tuzemských penzijních fondů. Hlavním tématem bude přitom dividenda. Jako fenomén, který bezpracně, a hlavně bez každodenního modlení se za růst cen akcií dokáže suplovat efekty drahého fondového manažera. A který má přitom řada investorů tendenci opomíjet, protože to prostě pak není taková ta opravdu šťavnatá burzovní emoce.

Americké akcie zrovna neoplývají dividendovým výnosem. Alespoň ne v průměru. Ten činí aktuálně kolem 1,3 procenta. To je zhruba polovina výnosu oproti tomu, co aktuálně nabídne německý trh. Důvody jsou prosté. Zatímco americké firmy obvykle pocházejí z technologicky vyspělejších sektorů ekonomiky a své zisky častěji investují do rychlejšího vývoje, evropské firmy ze starých odvětví rostou pomaleji a překotný vývoj by byl někdy i kontraproduktivní.

Ostatně, vezměte si, na pozici jedničky v burzovní kapitalizaci evropských firem se průběžně objevuje koncern LVMH, jehož posláním je primárně spíše střežit staré hodnoty. A tak častěji vrací zisky akcionářům.

Ameriku ale dividendově nezatracujme, protože když se zadaří, umí nabídnout krom slušného výnosu i solidní byznysový fundament takové firmy představující často recept i budoucí růst takové akcie. My jsme vzali ty aktuálně nejvýnosnější dividendové akcie z Wall Street a krom toho, že si prozradíme jejich vesměs atraktivní výnosy, nahlédneme i pod jejich byznysové pokličky.