Každý se občas zasní, jaký by byl život, kdyby… Kdyby měl nekonečně majetku, kdyby byl nekonečný samotný jeho život, kdyby byl nezranitelný, neviditelný, univerzálně neodolatelný anebo třeba kdyby nikdy a za žádných okolností nepřibral ani gram na váze. Pak zase otevře oči, opře se nohama o pevnou zem a pokračuje ve svém suboptimálním životě. Jednoduše přepne z režimu snění do pragmatické reality. A to je chyba. Svět snů a onen reálný svět mají totiž širší průnik, než se může zdát. Představte si třeba ideální investiční portfolio, které vás podrží v okamžicích propadu a za situace iracionálního burzovního veselí vám nedovolí utrhnout se ze řetězu a na pozadí davové psychózy nasekat chyby, kterých budete později litovat. Prostě portfolio, o které se – takřka – nemusíte starat a bude vám skoro takovým parťákem, jako je váš pes. Portfolio, které může být třeba esenciální odpovědí na otázku, kterak se zajistit na stáří. Tak, aby vám to vyneslo relevantní sumu a abyste primárně nefinancovali dividendy tuzemských penzijních fondů placené jejich zahraničním matkám.

Že to zní moc ideálně, aby to byla pravda? Ano i ne. Smiřme se s tím, že na burzách neexistuje ideální cesta. Tedy bez rizika a s vysokým výnosem. Nás dnes bude zajímat druhé nejlepší řešení – které za posledních třicet let dokázalo vydělat v průměru 7,65 procenta ročně. Dobře, v posledních dvou letech byste tím českou inflaci možná neporazili, ale i tak byste dnes byli na desetinásobku svého počátečního vkladu.

Pamatujete si na velkou finanční krizi z let 2007 až 2009? Index S&P 500 tehdy postupně propadl o celkem téměř šedesát procent. Velká část investorů tehdy se ztrátami zmizela z trhu a stala se doživotními kazateli jedenáctého přikázání jménem: Neinvestuješ! Portfolio, jehož složení si na dalších řádcích představíme, zůstalo tehdy stabilní. Prostě křivka absolutní nudy. Letos vydělává zatím kolem sedmi procent. To je zhruba dvakrát tolik, než vám v tuto chvíli vynáší solidní spořicí účet. A konečně: máte strach z komplikované konstrukce takového portfolia? Není třeba, věřte nebo ne, ale portfolio si zvládnete namíchat na mobilu během deseti minut. Obsahuje pouhých pět ingrediencí. Jdeme na to.