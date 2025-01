Představte si rok 1995. Chápeme, že pro ty z vás, kteří se měli teprve narodit, to nemusí být úplně lehká úloha. Řekněme tedy, že vám přesně před třiceti lety, uprostřed divokých devadesátek, bylo právě osmnáct let. Z nějakých nepochopitelných důvodů jste přitom mysleli hodně dopředu – na dalekou budoucnost a snad i na stáří. A možná ty důvody tak nepochopitelné nebyly, pokud si představíme extrémní nejistotu, totální zmatek a poměrně flexibilní pravidla oné doby, přející převážně lidem s těmi nejostřejšími lokty.

V Česku se tehdy pomalu formoval kapitálový trh. Ano, totéž můžeme říci o lednu roku 2025, ale tento příběh si necháme raději na jindy. Taková Wall Street ale už tehdy byla zhruba tímtéž, čím je dnes. Totiž nejvyspělejším a zcela kultivovaným akciovým trhem na světě. S obrovským vzrušením se tehdy lidé probírali burzovními zprávami, v duchu premiérově prožívali zázračné příběhy o americkém snu, který byl prostřednictvím akciového indexu S&P 500 docela hmatatelně dosažitelný i z Česka.

Kdo měl tehdy nějaké úspory – a že spořivým národem bylo Česko odnepaměti –, a zároveň si nehodlal vyhrnout rukávy fialového saka a skočit do tehdy nevábného rybníka podnikání, mohl zkusit investovat. Zámoří přitom za poslední tři dekády nabídlo celou řadu investičních příležitostí, díky kterým by dnešní bilance takové investice nejen vzbuzovala úsměv na tváři, nejen zajistila alespoň ekonomicky bezstarostný život, ale při dobré volbě a adekvátní, byť relativně nevelké vstupní investici, by z vás udělala současného adepta do českých miliardářských žebříčků.

Leccos naznačí už jen samotný růst indexu S&P 500 za zmíněné období. Před třiceti lety měl hodnotu někde kolem 470 bodů. To znamená, že kdybyste tehdy vzali svých sto tisíc našetřených korun, dnes byste z nich měli zhruba necelý třináctinásobek, tedy přibližně 1,3 milionu korun. Jako přilepšení milé, nicméně na strategický nákup třeba nemovitosti byste stejně nemohli ani pomyslet.

Jaroslav Bukovský: Konec spořicích účtů v Čechách aneb jak vydělávat na dividendách až pětinu ročně? Burzy a trhy

Pochopitelně se v rámci indexu udála celá řada podstatně zajímavějších příběhů a my si dnes povíme o desítce těch nejzajímavějších. O akciích, které dokázaly vyhrát posledních třicet let (anebo méně, přece jen velká část desítky vyvolených akcií vstoupila na burzu po roce 1995), projít všemi pastmi a krizemi oněch dlouhých let. Akcie firem, které dokázaly, že se dokážou byznysově přizpůsobit téměř každé době. Firem, o jejichž produkt se zajímají lidé napříč generacemi. Firmy, jejichž zboží není módou, nýbrž dlouholetým fenoménem.

Firmy, u jejichž akcií se chce skoro věřit, že díky jejich minulosti je téměř má smysl mít v portfoliu, ač ohlížení za minulostí zakazují hned základní investorské poučky. Pojďme na ně: a nebojte, nepůjde zdaleka jen o provařená jména. Na úvod ochutnávka. Nejméně výkonná firma z našeho dnešního seznamu by vám dnes ze stovky tisíc vygenerovala necelých 50 milionů korun. Pojďme na věc.