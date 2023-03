Jaroslav Krejčí: Prostá investice do S&P 500 poráží umělou inteligenci | e15.cz

Umělá inteligence prorazila do světa investic, jak dokazuje americký fond The AI Powered Equity ETF.

Americký fond The AI Powered Equity ETF, uváděný pod zkratkou AIEQ, běží na superpočítači Watson, který před dvanácti lety zvítězil nad lidskými soupeři ve hře Jeopardy, v Česku známé pod názvem Riskuj. Investiční firma ETF Managers Group na svém webu uvádí, že fond díky umělé inteligenci a obrovské výpočetní síle dokáže posoudit z mnoha různých aspektů tisíce firem obchodovaných na burzách v USA a nahradit tak tisícovku analytiků.

Pokud jste se však rozhodli do tohoto fondu investovat například před rokem, asi byste teď byli zklamaní. Během tohoto období klesla hodnota portfolia fondu o přibližně 18 procent. Za stejnou dobu odepsal hlavní americký burzovní index S&P 500 „pouze“ osm procent.

Dobře nevypadá výkonnost ani z dlouhodobějšího pohledu. Za posledních pět let dosáhl fond, který teď spravuje jen okolo 114 milionů dolarů, přibližně 2,5 miliardy korun, průměrného ročního zhodnocení i se zohledněním dividend ve výši 3,6 procenta. V případě S&P 500 to bylo včetně dividend přes devět procent.

Zdá se, že umělá inteligence se má stále co učit. Samozřejmě nelze vyloučit, že časy její investorské vlády teprve přijdou. Každopádně i přes nepříliš uspokojivé výsledky stojí za to alespoň se podívat, jaké akcie má fond v portfoliu. Pro někoho to může být investiční inspirace. Vůbec největší pozicí fondu jsou cenné papíry provozovatele hotelů a kasin Las Vegas Sands. Následují výrobce spotřebního zboží Procter & Gamble a petrochemická společnost Valero Energy.

V desítce nejvýznamnějších investic nalezneme také akcie farmaceutické firmy Novavax, automobilky Lucid Group, která má ambice svými elektrovozy konkurovat Tesle, společnost Meta Platforms (provozovatel sociálních sítí Facebook a Instagram) či alternativní taxislužbu Uber. Zajímavé je, že až na Meta Platforms v portfoliu chybějí ostatní velké technologické firmy, jako jsou Amazon, Alphabet či Apple.