Kolik dokáže urvat retail? Prominentní dcera PPF se uchází o miliardy, nabídne obří balík bondů
Strojírenská perla ze skupiny PPF chystá obří emisi dluhopisů na podporu svého dalšího rozvoje.
- Podle expertů se tato lukrativní investiční příležitost s velkou pravděpodobností otevře i běžným drobným investorům.
- Firma hodlá využít zkušenosti z loňské emise televize Nova a vsadit na distribuční síť své sesterské Air Bank.
Český investorský svět má před sebou velkou událost. Dveře k obří emisi dluhopisů si totiž otevřela strojírenská perla jedné z největších domácích investičních skupin PPF. Obří program v měřítku, ve kterém jej v posledních letech rozjela jen hrstka největších jmen domácího byznysu, může podle expertů alespoň zčásti cílit i na drobné investory. S tím má ostatně skupina v posledních letech velmi příznivou zkušenost, když například v loňském roce prakticky okamžitě zmizela miliardová emise bondů televize Nova. V závěru května dala skupině zelenou Česká národní banka.
„Dluhopisový program v objemu až deseti miliard korun poslouží k dalšímu rozvoji Škody Group,“ potvrdila bez dalších podrobností mluvčí Škody Group Kateřina Pištorová. Podle informací e15 by se nicméně emise měly odehrát podle podobného modelu jako v případě TV Nova, která mířila za drobnými investory a prodejcem bondů další firma ze skupiny PPF, Air Bank.
„Část emise bude určitě nabídnuta i retailu, protože zájem těchto investorů je značný. Pro firmu je zároveň v jistém smyslu výhodou mít spíše řadu menších věřitelů než malé množství velkých držitelů dluhopisů,“ soudí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Výrobce kolejových vozidel od vlaků přes tramvaje až po metro zatím neupřesnil výnos připravovaných bondů, aktuální situace na finančních trzích by v kontextu geopolitických hrozeb velela nabídnout investorům inflační prémii.
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