Kyrylo Budanov sundal akcie CSG. Deal s Ruskem je prý na spadnutí, investoři opouštějí zbrojaře
- Akcie českého zbrojaře CSG čelí na burzách strmému propadu a obchodování s nimi muselo být na hlavním trhu v Amsterdamu dočasně zastaveno.
- Trh panikaří kvůli zprávám o možném utichnutí bojů na Ukrajině, analytici však tento výprodej považují za přehnaný.
- Titul v posledních týdnech stahovaly dolů i nedávné zprávy o problémech s dceřinou společností nebo nároky nespokojeného minoritního akcionáře.
Akcie zbrojařského CSG zažívají další díl seriálu svých pátečních intradenních kolapsů. Na hlavním trhu v Amsterdamu se s akcií oslabující v Praze až o dvanáct procent dokonce během dne přestalo obchodovat. Akcie se začala sesouvat během dopoledne a následovala tak propad evropských zbrojařů v čele s ikonou odvětví, německým Rheinmetallem. Investorům, kteří upsali akcie CSG během IPO, už prodělává rekordních dvanáct procent. Majitelé se začali zbavovat akcií zbrojařů poté, co se podle Ukrajiny přiblížil klid zbraní na frontě.
„Akcie CSG dnes nejvíce ze sektoru reagují na interview s ukrajinským vyjednavačem Kyrylo Budanovem, který vidí progres ve vyjednávání s Ruskem,“ uvádí akciový analytik České spořitelny Petr Bártek. CSG měla podle něho loni ze sektoru zbrojařů největší, konkrétně sedmadvacetiprocentní podíl tržeb přímo souvisejících s válkou na Ukrajině. "Jde o nečekaně pozitivní komentáře ukrajinských představitelů, od kterých jsme se podobných výroků za poslední měsíce příliš nedočkali," uvádí portfolio manažer J&T Investiční společnosti Štěpán Hájek.
Experti hodnotí reakci trhu nicméně jako extrémní. „Vidíme ji jako přehnanou. I v případě utichnutí bojů na Ukrajině by mělo trvat minimálně dekádu, než se zásoby velkorážové munice v Evropě dostanou na úroveň předpokládanou doktrínou NATO,“ soudí Bártek.
Akcie českého zbrojaře se krátce po svém lednovém úpisu obchodovaly i za cenu kolem 816 korun za akcii, z těchto maxim akcie ztratila už více než třetinu. Největší díl ztrát přitom nesou drobní investoři, kteří se nemohli účastnit samotného úpisu akcií a museli v případě zájmu titul dokupovat v hektických dnech po vstupu na burzu. Často tak nakupovali vysoko nad upisovací cenou v přepočtu 608 korun, za něž akcie získali institucionální investoři, a aktuálně tak inkasují větší porci ztrát.
Akcie CSG následují propad celého zbrojařského sektoru v Evropě, který dnes trpí možným koncem války. Symbolem je německý Rheinmetall, jehož akcie se propadají během pátku zhruba o pět procent. „Dlouhodobě jsou akcie evropských zbrojařů perspektivní. Evropa totiž bude navyšovat zbrojní výdaje, na tom se zřejmě nic nemění,“ soudí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler, zároveň ale jedním dechem varuje, že propady akcií mohou alespoň krátkodobě pokračovat.
„Ocenění zbrojařských firem bylo extrémně vysoké. Například Rheinmetall se obchoduje na téměř 40násobku očekávaného zisku a před válkou na Ukrajině stál necelý desetinásobek. S takto vysokou valuací jsou spojena euforická očekávání investorů. Dřívější konec konfliktu znamená, že tato očekávání nemusejí být naplněna a akcie tak mohou ještě výrazně ztrácet,“ upozorňuje Pfeiler.
Zbrojařský titul na burze v posledních týdnech trpěl i kumulací kontroverzních zpráv na svou adresu. Ať už výzvou minoritního akcionáře, dlouholetého manažera a spoluzakladatele skupiny CSG Petra Kratochvíla k odkupu svého podílu za údajně požadovaných 35 miliard korun, či jen o několik dnů dříve zjištěním nizozemských investigativců z portálu Follow the Money.
Ti uvedli, že španělská dceřiná společnost CSG byla loni zařazena na černou listinu Agentury pro podporu a zadávání veřejných zakázek NATO NSPA. Zmínku o významném minoritáři či o problémech se španělským byznysem přitom neobsahoval lednový akciový prospekt, podle něhož se investoři rozhodovali o potenciální investici do zbrojařských akcií.
Akcii nepomohl ani samotný konflikt v Íránu. Evropští zbrojaři totiž vesměs nepatřili mezi dodavatele hlavních aktérů konfliktu, a část investorů proto přesměrovala své peníze na jiné tituly.