Zámořským spekulantům z investiční společnosti Muddy Waters se v posledních týdnech nevydařila jejich sázka na pokles cen dluhopisů realitní skupiny CPI Property Group byznysmena Radovana Vítka. Ba právě naopak, bondy zažívají dramatický růst a investorům, kteří byli ochotní do papírů naskočit během zimy, daly vydělat i vysoké desítky procent. Muddy Waters v uplynulých měsících zveřejnili tři ostře kritické analýzy na adresu CPI PG i Vítka samotného. Ve skutečnosti tak ale mimoděk vytvořili investiční story, na jakou burziáni zrovna v segmentu dluhopisů čekali dlouhá léta. Sama CPI PG prý v raketovém růstu cen svých bondů prsty nemá.

„Růst ceny dluhopisů CPI PG odráží i všeobecný nárůst cen dluhopisů, který reaguje na očekávaný pokles úroků v eurozóně. Z mého pohledu ale zrcadlí i určitou úlevu investorů po kritických reportech shortaře Muddy Waters,“ soudí dluhopisový expert J&T Banky Pavel Ryska.

Reporty, ve kterých americká investiční společnost opakovaně vinila CPI PG a Vítka z nekalých transakcí a praní peněz, podle Rysky nepřinesly přesvědčivou kritiku podnikání společnosti a samy byly relativně snadno napadnutelné. „Poté co Muddy Waters zveřejnila i druhou a třetí část své kritiky a neobjevila se velká odezva trhu, se tento moment mohl pro investory nabízet jako vhodná příležitost k nástupu. To se pak začalo propisovat i do ceny dluhopisů,“ popisuje dění Ryska.