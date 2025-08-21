Předplatné

Dálnice, hypotéky, jednodušší daně. Spolu slibuje prosperitu, která stojí na nejistotách

Premiér Petr Fiala během rozhovoru pro pořad FLOW e15.

Premiér Petr Fiala během rozhovoru pro pořad FLOW e15.

Petr Fischer
Petr Fischer
Volební program koalice Spolu přináší ambiciózní sliby od dálnic po levné hypotéky. Klíčové detaily ale často chybí a některé cíle stojí na vratkých ekonomických předpokladech. Vize 2030 se tak zatím jeví spíš jako stabilizační rámec než skutečný plán změny.

Přestože podle politologů a komentátorů program už ve volbách nikoho nezajímá, protože rozhodují emoce a hodnotové postoje k radikálním změnám v geopolitice, bezpečnosti a kulturně-civilizačních tématech, odhodlalo se vládní seskupení Spolu program nejen sestavit, ale i zveřejnit s relativně slušným předstihem čtyřiceti dnů. Bude tedy dost času zamyslet se hlouběji nad Vizí 2030, kterou Spolu nabízí.

Stěžejním bodem je poněkud skrytý slib stabilního ekonomického růstu v rozmezí dvou až čtyř procent HDP. Něco takového je dnes asi nejméně jisté ze všeho, a to zejména vzhledem k dlouhodobé stagnaci největšího českého exportního partnera Německa. Větší německý růst se čeká až v roce 2027. Slíbené rozsáhlé investice do infrastruktury a zbrojení se v růstu ekonomiky projeví ještě později, a to platí i o firmách žijících v Česku z německých zakázek, a že jich není málo.

Spolu evidentně počítá nejen s tím, že pozitivní dopady přijdou u sousedů mnohem dříve, ale že budou dále zmnoženy i podobným investičním vojensko-infrastrukturním boomem v Česku. Svědčí o tom slib 240 kilometrů nových dálnic, k tomu rozvíjení rychlostních tratí, vyšší výdaje na zbrojení. Z čísel HDP se nikdo nenají, silnice, to už je hmatatelná realita. Ostatně dobré a kvalitní dálnice jsou pro řadu Čechů typicky hlavním, neboť osobním zkušenostním důkazem, v němž se ukazuje, že se současnému Polsku daří lépe než nám.

Proč už to dávno neudělali?

Spolu slibuje i další jistoty, ty jsou ale méně jisté a méně hmatatelné než slíbené svižné asfaltové dráhy a rychlé koleje po republice. Premiér a šéf ODS Petr Fiala v rozhovoru pro pořad FLOW e15 potvrzuje, že jeho další vláda by pomohla výstavbě nových bytů, které žalostně chybí. Otázka, proč to jeho vláda neudělala už v minulých čtyřech letech, se samozřejmě nabízí, ale tu jistě položí opozice.

Podstatnější a efektivnější bude ptát se, jak by to s rozvojem bydlení udělalo Spolu nyní. Využití dvou set státních pozemků, které nikdo nevyužívá, k výstavbě bytů, dává smysl. Smysluplné jsou i státem podporované hypotéky pro mladé lidi, jakkoliv premiér připouští, že detaily ještě neladili s centrální bankou. Jenže detaily jsou tím, co rozhoduje o úspěchu idejí. I ty dobré se pak snadno promění v prach, jako nové byty v končícím volebním období.

Detaily chybí i jinde, například u přijetí eura, které je slíbeno až tehdy, kdy to bude výhodné – tedy buď hned, nebo nikdy, zkrátka až to přijde. Přísnější parametry scházejí rovněž u dalšího premiérova slibu probíraného v rozhovoru pro e15. Paušální daň pro menší a střední firmy vypadá dost zajímavě, přinese zjednodušení, menší administrativu, minimální zdanění zisků, posílí podnikatelské jádro české ekonomiky, uplatní dobrou zkušenost 130 tisíc samostatně výdělečných osob, které jsou v systému paušální daně zapojeny dnes. Jenže i u nich se už dva roky diskutuje o nastavení odvodů, o míře jejich růstu ve vztahu k odvodům zaměstnanců. O úspěchu i tady rozhoduje detail.

Středově-stabilizační plán

Ekonomové to možná komplikují, ale jenom proto, že když se u ekonomických slibů nedopočítají, musí ho nutně považovat za nerealistický. A o reálnost slibů jde, i voličům informovaným, na něž se Spolu snad ještě pořád zaměřuje. Platí to jak u těch průměrných 75 tisíc korun pro učitele, které slibuje ANO a o nichž lze směle pochybovat, tak u levných hypoték na byty pro mladé nebo u paušální daně pro menší firmy z ideové dílny Spolu. Co naopak může Spolu splnit okamžitě, je odklad zákazu spalovacích motorů za rok 2035.

Vize 2030 byla nyní předložena k veřejnému předvolebnímu cupování, stručná kritická prohlídka nového programu Spolu naznačuje, že jde o středově-stabilizační plán, z něhož za dobré konstelace možná něco překvapivého vzejde. Nakonec nejpřesvědčivější nebyl premiér Fiala v rozhovoru pro e15 zaměřeném na detaily nového plánu, nýbrž při veřejné prezentaci Vize 2030, kde varoval před útoky na demokracii a nebezpečím ANO a dalších rozkladných stran, které jsou nebezpečím pro celou zemi, proto Spolu může slíbit, že s ANO ani jinými do vlády nikdy nepůjde.

Volební programy jsou nicméně pořád důležité, alespoň pro ty, kdo politiku vidí jako racionální snahu rozvíjet společnost a udržet sociální smír. Správné naladění a rázné emoce, zdá se, jsou však dávno mnohem podstatnější. Bitva programů snad zase až po této bitvě, někdy příště.

