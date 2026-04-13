Návrat krále. Akcie Intelu vyskočily o 56 procent a předvádějí nejlepší jízdu dekády
- Investoři opět našli víru v akcie Intelu.
- Do firmy investovala pět miliard dolarů i Nvidia.
- Vládní podpora i Muskův projekt Terafab potvrzují, že Intel je pro americký technologický sektor opět klíčový.
Intel, kdysi neotřesitelný vládce čipového trhu, který se v posledních letech topil v problémech a marně hledal recept na úspěch v éře umělé inteligence, zažívá historický comeback. Akcie společnosti za posledních devět dní vyskočily o neuvěřitelných 56 procent. Zažívá tak nejlepší jízdu takřka od sedmdesátých let a trh si pokládá jedinou otázku: Je to jen dočasná anomálie, nebo se vrací král? ptá se server CNBC.
Pro kontext: Intel touto devítidenní šňůrou vymazal i své nejsilnější momenty z dob internetové horečky kolem roku 2000. Aktuální růst je dokonce strmější než legendární rally z roku 1978, kdy se akcie po uvedení procesoru 8086 (základu dnešní architektury x86) chovaly podobně neřízeně. Trh tak nevidí jen běžnou korekci, ale návrat k dynamice, kterou Intel nepamatuje téměř půl století.
Důvodů pro tento „vítězný maraton“ je hned několik. Tím prvním je masivní sázka na umělou inteligenci, ovšem nikoliv skrze grafické karty, kde dominuje Nvidia, ale skrze klasické procesory. Ukazuje se totiž, že v éře takzvané agentní AI se právě procesory stávají úzkým hrdlem celého systému. Intel proto rozšířil partnerství s Googlem, který jeho procesory Xeon šest využije pro trénování svých modelů.
Ještě silnějšm boostem pro důvěru investorů je ale zapojení Intelu do projektu Terafab Elona Muska v texaském Austinu. Intel tam bude vyrábět zakázkové čipy pro Teslu, SpaceX a platformu xAI. Pro Muska, který se netají ambicí vybudovat výpočetní výkon o objemu jednoho terawattu ročně, je Intel klíčovým partnerem.
Zmiňovaná kapacita terawattu ročně je ale míněná spíš jako ilustrační pro popis monstróznosti celého projektu. Šlo by totiž o třetinu více elektřiny, než kolik vyrobí všechny elektrárny v USA.
Trumpova administrativa firmu podržela
Své k tomu řekla i americká vláda. Ta koncem loňského roku koupila v Intelu desetiprocentní podíl, čímž de facto potvrdila, že firma je pro Spojené státy strategickým národním zájmem. Do hry vstoupila i samotná Nvidia, která do Intelu investovala pět miliard dolarů.
Pro Nvidii je silný Intel v roli výrobce komponent životně důležitý: v době geopolitické nejistoty potřebuje alternativu k tchajwanskému TSMC. Šéf Nvidie Jensen Huang proto označil spolupráci za „neuvěřitelnou investici“. Intel je totiž jedinou firmou na světě, která dokáže pokročilé čipy v USA nejen navrhnout, ale i ve velkém vyrobit a „zabalit“.
A konečně, Intelu se podařilo vyčistit vlastní stůl. Společnost za 14,2 miliardy dolarů odkoupila zpět zbývající podíl ve své irské továrně, což je jasný signál, že její rozvaha je v mnohem lepší kondici než v krizovém roce 2024. Král sice ještě nesedí pevně na trůnu, ale devítidenní jízda na burze naznačuje, že koruna už je na cestě.