Jen několik hodin poté, co se vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách postaralo o rozkolísání hlavního německého akciového indexu DAX, vyvrcholily spory v německé vládě vyhazovem svobodných demokratů z koalice. Dalším výrazným pohybům se tak německé akcie pravděpodobně nevyhnou.

Index DAX během středečního obchodování ztratil téměř 1,7 procenta. Reagoval tak na zvolení Donalda Trumpa, jehož očekávaná protekcionistická politika může být pro německou ekonomiku, stejně jako pro tu českou, značně bolestivá. Trump avizoval, že dovozy z Číny zatíží šedesátiprocentním clem, na zboží z Evropy má clo činit 10 procent.

Výsledem amerických voleb ale nezasáhl jen DAX, panevropský index Stoxx Europe 600 klesl o 0,54 procenta. Nejvíce se směrem dolů proletěly akcie Siemens Energy a Daimler Truck. Poté, co největší světový výrobce nákladních vozidel oznámil čtvrtletní propad zisku o více než 80 procent, odepsaly jeho akcie 3,3 procenta. A akcie Simens Energy doplatily mimo jiné na to, že Bank of America přestala ve svých zprávách pro investory doporučovat nákup akcií společnosti. Ty tak klesly o 3,7 procenta.

Vzápětí se ve středu večer začala drolit německá vláda. Kancléř Olaf Scholz nejprve odvolal ministra financí Christiana Lindnera, v reakci na to z vlády odešli všichni ministři za Lindnerovu FDP. Vláda tak přišla o většinu ve Spolkovém sněmu. Trh ale odchod ministra, který trval na dodržování takzvané dluhové brzdy, a vykročení vlády na cestu k předčasným volbám v březnu příštího roku, vyhodnotil jako pozitivní zprávu. DAX od rána přidal skoro 1,3 procenta.

VIDEO:Trump se bude chtít pomstít Číně i Evropě, česká koruna po jeho vítězství šokově oslabila, říká Jaroslav Bukovský

„Pro Německo je to dobrá zpráva. Gordický uzel, do kterého se tato vláda zamotala, lze zřejmě rozetnout pouze předčasnými volbami. Nová vláda může lépe zohlednit nové souřadnice, které se objevily v důsledku amerických voleb, než semaforová koalice zatížená spory a nevraživostí,“ komentoval to Cyrus de la Rubia, hlavní ekonom Hamburg Commercial Bank. Končící koalici se v Německu přezdívá semaforová podle barev typických pro strany, které byly jejími členy – červená pro SPD, žlutá pro FDP a zelená pro Zelené.

Stratégové banky Helaba ale upozorňují, že ačkoliv rozpad vládní koalice může urychlit příchod nového kabinetu schopného prosadit reformy hospodářství, nemělo by se zapomínat na to, že stávající vláda ztratila většinu v parlamentu, a její akceschopnost se tak výrazně snížila, což může vyvolat další nejistotu na trzích.

Klesly i další evropské trhy

Také dlouhodobý výhled banky UBS na dopad Trumpova prezidentství v Evropě vyznívá negativně. Banka přirovnává situaci, která by mohla nastat, k dopadům obchodních sporů Spojených států a Číny z let a 2018 a 2019. „V letech 2018 až 2019 evropské akcie v průměru klesly o sedm procent během tří epizod eskalace obchodní krize mezi USA a Čínou, přičemž cyklické sektory více exponované vůči Číně, jako jsou materiály a spotřební zboží, se v průměru propadly o více než deset procent,“ napsala banka. Vliv samotných cen na evropské firmy je podle UBS omezený. Ačkoliv čtvrtina zisků evropských společností vzniká v USA, většinu zboží prodaného na americkém trhu tyto firmy vyrábějí přímo ve Spojených státech a cla se na ně tak nemohou vztahovat. Evropu v čele s jejím hospodářským motorem v podobě Německa by ale poškodilo celkové utlumení světového obchodu v důsledku amerických cel.

V reakci na Trumpovo vítězství tak padaly akcie i jinde v Evropě. Francouzský akciový index CAC 40 a panevropský index Stoxx 600 odepsaly za středu přes půl procenta. A například akcie dánské energetické společnosti Ørsted zaměřující se na obnovitelné zdroje ztratily 12,7 procenta.