Trump mluvil a akcie farmaček padaly. Prezident nepotěšil investory Eli Lilly a Novo Nordisku
Akcie farmaceutických firem Eli Lilly a Novo Nordisk oslabily ve čtvrteční poobchodní fázi na americké burze poté, co prezident Donald Trump prohlásil, že cena populárního léku na cukrovku a hubnutí Ozempic by v USA mohla klesnout na pouhých 150 dolarů měsíčně.
Současná americká katalogová cena Ozempicu, který Trump označil za „lék na hubnutí“, činí zhruba 1 000 dolarů za měsíční dávku. Trump ve čtvrtek uvedl, že cena přípravku, který vyrábí společnost Novo Nordisk, bude brzy „mnohem nižší“.
Firma Eli Lilly prodává podobné léky, včetně přípravků Wegovy a Zepbound. „Ty budou stát 150 dolarů z vlastní kapsy,“ řekl Trump během tiskové konference v Oválné pracovně.
Trump toto prohlásil při oznámení dohody, kterou jeho administrativa uzavřela s německou společností Merck KGaA o snížení cen léčby neplodnosti výměnou za odklad připravovaných cel na farmaceutické produkty. Podobné dohody už byly oznámeny s firmami Pfizer a AstraZeneca a investoři na Wall Street očekávají, že další budou následovat právě u výrobců populárních léků na hubnutí.
Ještě se jedná
Ředitel amerických Centers for Medicare and Medicaid Services Mehmet Oz však podle Bloombergu vzápětí upřesnil, že jednání o ceně Ozempicu stále probíhají. „O těchto lécích jsme zatím nevyjednávali,“ uvedl.
Americké depozitní certifikáty Novo Nordisku v reakci na Trumpovo prohlášení klesly až o 4,7 procenta, akcie Eli Lilly ztratily 5,3 procenta.
Novo už delší dobu jedná o zlevnění svých léčiv poté, co Trump zaslal dopisy sedmnácti největším farmaceutickým firmám s výzvou ke snížení cen. Ozempic a jeho „sesterský“ lék Wegovy byly rovněž zařazeny mezi přípravky, o jejichž ceně se má jednat podle zákona o snižování inflace (Inflation Reduction Act, IRA).
„Budeme to zavádět postupně,“ vysvětlil Oz. „V kategorii léků GLP-1, kam spadá i Ozempic, jsme zatím jednání nezahájili.“
Na otázku ohledně časového rámce jednání Trump odpověděl, že ceny klesnou „poměrně rychle“. Oz následně doplnil, že vyjednávání s firmami pokračují a nebudou uzavřena, dokud prezident nebude spokojen s výsledkem.