Fialův rozpočet skrývá schodek přes 350 miliard korun. Dává Babišovi alibi ke zvyšování dluhů
Odejít hrdě, velkoryse a se ctí je umění. Vládě Petra Fialy, a především ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi se to opravdu nedaří. Naprosto nedůstojné tahanice, jestli znovu pošle do nové Poslanecké sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok, aby s ním mohla nastupující vláda pracovat, jsou spíš tragikomickou kulisou, která zapleveluje veřejnou debatu.
Mnohem větší problém je samotný návrh rozpočtu na příští rok, který Fialova vláda schválila. Má prvky připomínající řecké kreativní účetnictví a hru s nadstřelenými příjmy.
Už samotný oficiální schodek státního rozpočtu 286 miliard korun, tedy o 45 miliard vyšší než letos, je velmi vysoký. A vysvětlení vzestupu dluhů tím, že se investuje do nových bloků v Dukovanech a do obrany, působí jako výmluva. To, že se do těchto věcí bude muset investovat, vláda věděla dlouho dopředu. Mohla seškrtat výdaje jinde.
Neakceptovatelné, říká rozpočtová rada
Celkový schodek veřejných financí je ale výrazně vyšší – přesahuje 300 miliard korun. Na to správně upozorňuje nejen do vlády se chystající Andrej Babiš, ale i Národní rozpočtová rada, tedy nezávislý auditor hospodaření státu, v jehož čele stojí Mojmír Hampl, dlouholetý spolupracovník a rádce odcházejícího ministra financí Zbyňka Stanjury. Hampla přitom nelze podezírat, že by stranil Andreji Babišovi proti odcházející vládě.
Kritika rozpočtu od Národní rozpočtové rady je drtivá. „Národní rozpočtová rada bere za samozřejmé, že řádnou rozpočtovou praxí by mělo být minimálně dodržování existujících a platných zákonů,“ uvedla rada ve čtvrtečním vyjádření.
Za neakceptovatelné označila, že odcházející Fialova vláda vůbec neschválila, a v termínu určeném zákonem nepředložila do sněmovny rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, z něhož se platí investice do veřejných staveb. Tento fond sice není přímo součástí rozpočtu, jeho příjmy a výdaje se ale započítávají do celkového schodku veřejných financí. Rada upozorňuje, že hospodaření fondu dosud nebylo schváleno.
Fialova vláda minulý týden neschválila na svém jednání rozpočet fondu v navrhované výši 187 miliard korun a uvedla, že tuto práci přenechává nově vznikající koalici ANO, SPD a Motoristů sobě. Současně přiznala, že na dopravní stavby chybí téměř 38 miliard korun. Když se tato částka připočte ke schválenému schodku rozpočtu 286 miliard, jsme už na 324 miliardách.
Nadstřelené příjmy, neoprávněné výdaje
Tím ale podivné čachry odcházejícího kabinetu v rozpočtu nekončí. Rozpočtová rada také uvedla, že příjmová strana fondu dopravy předpokládá o 37,2 miliardy korun vyšší příjem z dotací ze státního rozpočtu, než s jakou částkou pracuje návrh státního rozpočtu na výdajové straně. „Návrh rozpočtu fondu dopravní infrastruktury je tak v předložené podobě neschvalitelný,“ uvedla rada.
Rada dále kritizuje zvýšení očekávaných příjmů státního rozpočtu na rok 2026 oproti prvnímu návrhu a má obavy, že se je nepodaří naplnit. Nelíbí se jí ani rozsah obranných výdajů, které jsou umístěny do kapitoly ministerstva dopravy. Objevily se tam už letos, ovšem v objemu 136 milionů korun – příští rok mají ale vyskočit na 20 miliard.
To znamená, že se postupně posouváme k reálnému schodku přinejmenším kolem 350 miliard korun, a s nadstřelenými příjmy ještě vyššímu. „Uvedené masivní meziroční navýšení obranných výdajů v kapitole ministerstva dopravy tak na základě dostupných údajů nelze pohledem aktuálního metodického přístupu NATO označit za důvěryhodné a vypadá spíše jako neoprávněné navýšení výdajů státního rozpočtu nad hodnotu stanovenou výdajovým rámcem,“ stojí v dokumentu.
Už to, že s odcházejícím ministrem dopravy Martinem Kupkou musí o chybějících penězích na dopravu jednat prezident Petr Pavel, je velmi nedůstojné. Fialův rozpočet kritizují i ekonomové, které rozhodně nelze podezírat ze sympatií k Andreji Babišovi. Třeba bývalý prezidentův poradce David Marek: „Jako ekonom používám data a informace, kterým lze důvěřovat. Proto jsem se po loňské zkušenosti s přípravou státního rozpočtu přestal zabývat veřejnými financemi. Podle informací ve zprávě se situace bohužel opakuje. A to je právě to, čeho jsem se již loni obával. Upozornil jsem na to a mám čisté svědomí, bohužel na to ale doplácíme všichni,“ řekl Novinkám hlavní ekonom společnosti Deloitte.
Proč to dělají
Zásadní otázka je, proč odcházející kabinet po sobě nechává veřejné finance v takovém rozvratu. Proč tak školácky zkresluje skutečný stav, že ho musí tak drsně kritizovat rozpočtová rada? A proč za své dílo nechce nést odpovědnost a poslat ho do sněmovny, aby se s ním nový kabinet mohl popasovat?
Buď je za tím už jen lenost dotáhnout práci a nechat po sobě čistý stůl. Nebo strategie z opozičních lavic ukázat, jak moc Andrej Babiš proti předchozí vládě zvýší dluhy. Bohužel právě tento nedůstojný odchod dává Babišovi skvělé alibi na prudký růst dluhů. Stačí říct: „Fiala nám tady nechal zmanipulovaný rozpočet se schodkem přes 350 miliard korun.“ Bude mít pravdu – a jen tím zakryje prudké zvyšování výdajů, které svým voličům v kampani slíbil.