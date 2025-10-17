Rohlík otevírá nejmodernější sklad na světě. Se svou technologií chce i do Ameriky
Skupina Rohlík v pátek otevřela ve Vídni svoje nejmodernější distribuční centrum, které má být zároveň i vůbec nejpokročilejším pro logistiku potravin na světě. Za technologií skladu stojí společnost Veloq patřící pod Rohlík, s níž chce zakladatel skupiny Tomáš Čupr zanedlouho vyrazit do Severní Ameriky.
Vídeňský sklad je poháněný technologií stojící na umělé inteligenci a Veloq na celém systému spolupracoval s norskou společností AutoStore. Je tak schopný expedovat objednávky v reálném čase a třídit je podle trasy doručení. Podle Rohlíku odejde objednávka z nového logistického centra již za půl hodiny po jejím dokončení.
„Je to milník nejen pro nás, ale pro celý online svět nakupování potravin. Se společností AutoStore dokazujeme, jak prvotřídní technologie dokáže zpřístupnit skvělé potraviny rychleji a s menším množstvím odpadu,“ říká Čupr.
Veloq bude s AutoStore spolupracovat i nadále a nabízet systém dalším obchodníkům. Využít ho mohou velká distribuční centra i menší výdejny. Podle informací e15 už se rýsuje smlouva s prvním zákazníkem v USA.
„Spojením naší platformy umělé inteligence s přesným hardwarem AutoStore jsme vytvořili kompletní end-to-end řešení distribuci objednávek. Vídeň je vzorem, a to jsme teprve na začátku. Jsme připraveni nabídnout tento model partnerům v Evropě, Severní Americe i jinde,“ uvádí generální ředitel Veloqu Richard McKenzie. Obě firmy plánují nabídnout technologii v USA, rozšíření tímto směrem je již v přípravě, následovat mají i další části světa.
Technologie jsou podle Čupra oblast, na níž se chce do budoucna celá skupina Rohlík zaměřit. „Posouváme se z retailu do pozice technologického hráče. Je to pro nás cesta, jak pomocí softwaru expandovat de facto globálně. Mise Veloqu je pomoct ostatním retailerům, aby měli stejně dobrou propozici jako Rohlík,“ uvedl v září.
Svou hlavní konkurenční výhodu oproti ostatním hráčům v segmentu vidí Veloq v poměru cena versus výkon. Systém, který nabízí, stojí v přepočtu kolem 700 milionů korun, zatímco konkurenční řešení jsou podle Čupra až pětkrát dražší. Má přitom umět zhruba 80 procent toho, co jeho výrazně dražší konkurence.
Skupina Rohlík vykázala v uplynulém finančním roce, který skončil na konci dubna, celkové tržby v přepočtu přes 27 miliard korun, hrubý zisk stoupl na necelých deset miliard. Celkově však společnost skončila ve ztrátě 94,4 milionu eur (asi 2,3 miliardy korun). O rok později byla o necelé dva miliony eur nižší. Kumulovaná ztráta se zvýšila na půl miliardy eur. Hodnota skupiny nyní podle Čupra činí lehce přes dvě miliardy eur, tedy více než 48 miliard korun, čímž se Rohlík stal dvojitým jednorožcem.