Sázka na vítězství Donalda Trumpa koncentrovaná jako poctivý javorový sirup. I tak by se daly popsat akcie Palantiru, které jen od výsledku amerických prezidentských voleb, tedy za pouhé dva týdny, dokázaly investorům vydělat dvaapadesát procent. Palantir tak za sebou suverénně nechal třeba další oblíbený Trump-trade v podobě bitcoinu, který burziánům vynesl „jen“ necelých čtyřicet procent. Cena akcie, která momentálně požívá čtyřikrát větší důvěry investorů než kultovní Nvidia, je podle analytiků i přes nadějnou byznysovou story firmy zcela mimo racionální sféru uvažování a do roka by sebou měla tvrdě praštit o parket se ztrátou několika desítek procent. Charizma Palantiru, který je sedmou nejskloňovanější akcií legendárního investorského fóra Wallstreetbets, ale zůstává extrémně silné, a to primárně pro drobné investory.