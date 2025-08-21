Radioaktivní akcie září na trzích. Uran má být pohonem AI, ale kolem roku 2080 mohou zásoby dojít
Svět věří tomu, že jádro je univerzální odpovědí na energetické požadavky související s rozvojem umělé inteligence, datových center a elektrifikace některých odvětví. Úspěšná jaderná renesance ale závisí nejenom na schopnosti zemí stavět a obnovovat velké reaktory a vyvíjet ty malé, ale také na hladkém přísunu paliva. Západ má však s dodavatelským řetězcem uranu stále problém. O to více se daří akciím, zaměřeným na řešení nedostatku této suroviny. Obecně řada nukleárních titulů snadno překonává růst trhu.
Velké technologické firmy jako Microsoft, Google a Amazon ve snaze zajistit si dostatek energie podnítily oživení amerického jádra. Tato renesance má politickou podporu obou stran, a tedy zajištěnou kontinuitu. Americký prezident Donald Trump zavedl už několik politik na zvýšení stávající jaderné kapacity a k urychlení zavádění malých modulárních reaktorů.
Šéf Bílého domu chce, aby se do roku 2030 zvýšila kapacita stávajících reaktorů o pět gigawattů, což jsou více než dva Temelíny, a do konce dekády bylo ve výstavbě zároveň deset nových bloků. Do půlky století pak vytyčil nesmírně ambiciózní cíl zvýšit současnou americkou jadernou kapacitu na čtyřnásobek.
Americká těžba stačit nebude
Společnosti Holtec International and Constellation v současnosti restartují dvě odstavená zařízení a také firma NextEra Energy má v úmyslu obnovit provoz v další elektrárně v Iowě, která byla uzavřená v roce 2020. S tímto rozmachem zároveň stoupá poptávka po surovinách pro palivo do reaktorů, tedy zatím zejména po uranu.
Západ je stále silně závislý na zdrojích tohoto materiálu s ruskou či čínskou stopou. A nejde pouze o reaktory v bývalých sovětských satelitech. Spojené státy jen za letošního prvního půlroku dovezly z Ruska uran a plutonium v hodnotě 755 milionů dolarů.
V Británii nedávno bulvární média přetřásala, že miliony domácností stále odebírají elektřinu, vyrobenou z ruského uranu. Francouzská společnost EDF, která provozuje britskou elektrárnu Sizewell B, totiž potvrdila, že tam používá palivo, jehož dodavatelský řetězec začíná v Rusku.
Na snahu Západu osvobodit se od nepohodlných dodavatelů hodně spoléhá Kanada, která chce být globálním lídrem v produkci uranu. Spojené státy ale rozvíjejí i domácí těžbu a chtějí se vrátit na uranové výsluní, kde byly až do osmdesátých let. Čerstvá data amerického Úřadu pro energetické informace (EIA) ukazují, že tamní produkce šla loni v porovnání s rokem 2023 výrazně nahoru.
Jenže tato snaha nejspíš nebude stačit k americké nezávislosti. „USA mají velký prostor pro zvýšení produkce uranu, ale problém je v tom, že máme méně než procento světových zásob. Takže z dlouhodobého hlediska budeme uran z jiných zemí skutečně potřebovat,“ řekla CNBC Gracelin Baskaranová ze Střediska pro strategická a mezinárodní studia.
Oklo je symbolem jaderné obnovy
Ale problém může být i globální. „V současné době těžaři uranu po celém světě nedrží krok s poptávkou,“ citovala zmíněná stanice Johna Cashe ze společnosti Ur-Energy, která se zabývá těžbou uranu. „Od objevení ložisek k zahájení těžby to trvá roky. Takže bude trvat roky, než se tato propast mezi těmito dvěma oblastmi překlene, a přitom vidíme enormně rostoucí poptávku po jaderné energii,“ vysvětlil.
Dvě energetické agentury na jaře dokonce varovaly, že pokud poptávka po surovině poroste nadále tímto tempem, mohou její známé zásoby kolem roku 2080 dojít.
Ceny uranu byly v uplynulých dvou letech nejvýše za patnáct let a po přechodném propadu letos v létě opět stouply. O jaderné a uranové horečce svědčí i úspěch akcií firem, které se zabývají těžbou, zpracováním uranu a rozvojem nukleárních technologií. Příkladem je kalifornská společnost Oklo, která vyvíjí mikroreaktory na vyhořelé palivo. Společnosti se daří uzavírat partnerství s datovými centry. Její akcie stouply během jediného roku o více než 800 procent.
Daří se i americkému dodavateli jaderného paliva Centrus Energy, který si za poslední rok polepšil zhruba o 350 procent. Akcie producenta uranu Energy Fuels vzrostly během tohoto období o osmdesát procent a podobným tempem stouply i v případě dalšího producenta Uranium Energy. Vývojář malých modulárních reaktorů NuScale Power se nyní prodává o 270 procent dráž než loni v srpnu.
Nejde však jen o americké firmy. Kanadský uranový gigant Cameco se rovněž těší zájmu investorů. Jeho akcie šly nahoru téměř o osmdesát procent. Další kanadský producent Purepoint Uranium povyskočil o devadesát procent a skromnější růst zaznamenal i „kolega“ Denison Mines.