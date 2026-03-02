Z trhu Start na hlavní parket. Akcie KARO první den oslabily o 1,7 procenta
- Akcie KARO Leather při debutu na hlavním trhu pražské burzy oslabily o 1,7 procenta na 175 korun.
- Podle analytiků se na vývoji podepsal negativní globální sentiment spojený s napětím na Blízkém východě.
- Od vstupu na trh Start v roce 2019 firma zvýšila svou tržní hodnotu téměř desetinásobně a kapitál využila k rozšíření výroby na Vysočině.
Akcie zpracovatele kůží KARO Leather první den obchodování na hlavním trhu pražské burzy klesly o 1,7 procenta na 175 korun. Objem obchodů přesáhl 700 tisíc korun. Vyplývá to ze statistik Burzy cenných papírů Praha. Akcie KARO se obchodovaly od roku 2019 na trhu Start, který je určen pro malé s střední podniky.
„K vývoji kurzu akcie KARO dopomohl zejména negativní sentiment na globálních akciových trzích spojený s nejistotou přicházející z Blízkého východu,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Negativní nálada se podle něj nevyhnula ani Praze, nicméně PX index uzavřel dnešní obchodování ve ztrátě 0,08 procenta.
Přes čtyři tisíce akcií
Akcie KARO se obchodovaly s objemem 4018 akcií v celkové hodnotě 706 686 korun. Tento objem není nikterak vysoký s přihlédnutím k faktu, že byly dny, během kterých se více zobchodovalo i na neregulovaném trhu Start, dodal.
Když KARO v roce 2019 vstupovalo na trh Start, vybralo při své první emisi akcií 40 milionů korun při ocenění 120 milionů korun. Dnešní tržní hodnota KARO se pohybuje kolem 1,2 miliardy korun, téměř desetkrát více než při vstupu na burzu. Z emisního kurzu akcie firmy 40 Kč při úpisu v listopadu 2019 vzrostla její hodnota více než čtyřnásobně.
Kapitál získaný na burze umožnil společnosti výrazně rozšířit původní závod v Boršově, koupit brownfield v Brtnici a oživit tam kožedělnou tradici výstavbou moderního výrobního areálu.
Akcionáři KARO Leather schválili přesun akcií firmy na hlavní trh pražské burzy loni v červnu. Společnost má výrobní závody v Boršově a Brtnici na Jihlavsku. Skupina se původně zabývala jen obchodem s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Výrobní závod v Boršově má od roku 2015, závod v Brtnici otevřela v roce 2023. Zpracovává hovězí a buvolí kůže. Historie skupiny KARO sahá do poloviny 90. let.