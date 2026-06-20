Povstání Fénixe. Sedmička akcií, které šplhají z nejhoršího a vydělávají desítky procent
- K úspěšnému lovu rostoucích akcií občas stačí jen pozorně se dívat pod ruce burziánů okolo.
- Tímto sítem prošla sedmička firem z Wall Street, které za posledních dvacet dní dokázaly vydělat pětinu a více.
- Podle technických signálů se přitom zdá, že jejich růstové příběhy nemusejí být u konce.
Akcie obvykle kupujeme z obdobných důvodů, proč sázíme stromy nebo si pořizujeme děti. Pomineme-li menšinovou rodinu shortařů, pak je důvodem nákupu akcií předpoklad jejich růstu. Jestli nějaká akcie poroste, nebo nikoli, by mělo vyplývat z fundamentů, nicméně to nemusí být podmínkou a někdy bývá lepším ukazatelem než nejnovější výsledovka dívat se pod ruce ostatním investorům. Tak nějak se ostatně zrodilo odvětví technické analýzy akcií, které se primárně nedívá, jak si firma stojí, ale zkoumá, jak se vyvíjí ta či ona konkrétní akcie bez ohledu na byznys.
Za poslední rok zlevnily o desítky procent, ale už týdny zase dávají dobře vydělat a trend se zdá být silný. Přesně tohle bude tématem dnešního textu. Existují signály, které obchodníci považují takřka za důkaz růstového trendu.
Analýza čeho pomůže?
Tak například rostoucí klouzavé průměry cen akcie. Pokud pětidenní, dvacetidenní a padesátidenní klouzavé průměry, tedy vyhlazené od extrémů, rostou, je to skvělé východisko. Pokud je cena akcie zároveň nad svým dvousetdenním klouzavým průměrem a na akcii roste objem obchodů, bývá to bráno jako potvrzení růstového trendu. Konečně prostorem pro další růst může být rozdíl mezi ročním vrcholem a aktuální cenou akcie. Samozřejmě nikde není psáno, že svůj roční vrchol akcie zopakuje.
Tolik šedé teorie a nyní už do praxe. Vybrali jsme sedm akcií z Wall Street, které aktuálně vykazují nejsilnější a zároveň nejstabilnější růstový trend a jejichž tržní hodnota je alespoň tři miliardy dolarů, a zároveň nejde o takzvané penny stocks. Pojďme na věc, v každém případě jde přinejmenším o sedmičku poutavých byznysmodelů potenciálně schopných oživit portfolio. Za posledních dvacet dní přitom každá z akcií dokázala vydělat alespoň dvacet procent. Právě podle výkonnosti za necelé poslední tři týdny jsme akcie seřadili.
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