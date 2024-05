V létě to bude již 30 let od premiéry Forresta Gumpa. Oblíbený film o prosťáčkovi, který byl svědkem či aktérem důležitých událostí v amerických dějinách, měl v závěru i jednu památnou scénu týkající se Applu. Poručík Dan poradil Forrestovi, aby peníze vydělané na krevetách „investoval do jakési firmy přes ovoce“.

Článek vyšel na Živě.cz.