Přelom v léčbě rakoviny slinivky. Preparát od RevMed zdvojnásobil dobu přežití
- Nový lék daraxonrasib ve třetí fázi testů snížil riziko úmrtí o šedesát procent oproti chemoterapii.
- Pacienti s pokročilým stádiem nemoci žili po nasazení pilulky v průměru déle než třináct měsíců.
- Tržní hodnota společnosti přesáhla dvacet šest miliard dolarů a její akcie za rok vzrostly o 274 procent.
Společnost Revolution Medicines (RevMed) v pondělí přepsala historii onkologické léčby. Její lék daraxonrasib, podávaný formou jedné pilulky denně, vykázal ve třetí fázi klinických testů u pacientů s pokročilou rakovinou slinivky výsledky, které odborníci označují za transformativní. Lék téměř zdvojnásobil typickou dobu přežití a o masivních 60 procent snížil riziko úmrtí ve srovnání s dosud standardní chemoterapií, upozornil server CNBC.
Konkrétní čísla mluví jasně: pacienti užívající daraxonrasib žili v průměru 13,2 měsíce, zatímco skupina léčená chemoterapií dosáhla pouze 6,7 měsíce. Rozdíl šesti a půl měsíce života se v kontextu takto agresivního onemocnění považuje za bezprecedentní. Rakovina slinivky má totiž nejnižší pětiletou míru přežití ze všech hlavních typů rakoviny – pouhých 13 procent.
Lék daraxonrasib cílí na mutace genu RAS, které fungují jako motor růstu nádorů a vyskytují se přibližně u 90 procent všech případů rakoviny slinivky. „Tyto výsledky zahajují novou éru léků cílených na RAS u rakoviny slinivky, která byla dosud léčena výhradně cytotoxickou nitrožilní chemoterapií,“ uvedl v rozhovoru generální ředitel RevMed Mark Goldsmith. Podle něj jde o první případ, kdy lék ve třetí fázi testů u tohoto onemocnění vykázal prodloužení života nad hranici jednoho roku.
Transformační preparát
Úspěch testů vyvolal silné emoce i u lékařů, kteří se na nich podíleli. Dr. Shubham Pant z onkologického centra MD Anderson při Texaské univerzitě popsal výsledky jako „skutečně transformační“. Pant, jenž se účastnil řady předchozích studií, které skončily neúspěchem nebo prodloužením života jen o týdny, serveru přiznal, že při popisu dopadů na své pacienty pociťuje hlubokou vděčnost.
Zkušenost s léčbou nedávno veřejně sdílel i bývalý americký senátor Ben Sasse, kterému byla rakovina slinivky diagnostikována koncem loňského roku s perspektivou pouhých několika měsíců života. Sasse uvedl, že po nasazení daraxonrasibu se jeho nádory zmenšily o 76 procent. Zároveň ale popsal náročné vedlejší účinky, zejména výraznou vyrážku v obličeji, která doprovází léčbu u většiny pacientů. Podle lékařů je však tento projev zvládnutelný pomocí antibiotik nebo dočasného přerušení podávání léku.
Burza na zprávu zareagovala okamžitě. Akcie společnosti Revolution Medicines v pondělí večer vyskočily o více než 30 procent a jejich hodnota za poslední rok vzrostla o 274 procent. Tržní kapitalizace firmy tak přesáhla 26 miliard dolarů. Ačkoliv je společnost dlouhodobě vnímána jako atraktivní cíl pro akvizici, šéf Mark Goldsmith zdůraznil, že prioritou je nyní příprava na schválení a uvedení léku na trh, nikoliv jeho prodej.
Kritická situace v Česku
Situace v Česku je v kontextu rakoviny slinivky alarmující. Od sametové revoluce došlo k dramatickému nárůstu počtu nemocných o 450 procent, varoval již dříve web e15. Zatímco v roce 1990 trpělo tímto typem nádoru necelých osm lidí na sto tisíc obyvatel, v roce 2022 to bylo již přes 36 osob. Výskyt onemocnění v tuzemsku je tak o 23 procent nad průměrem Evropské unie a jde o nejrychleji rostoucí typ nádorového onemocnění v zemi.
Prognóza pro české pacienty přitom zůstává nepříznivá, u 87 procent z nich není výhled na vyléčení pozitivní. Hlavním viníkem je pozdní diagnostika, neboť pro tuto agresivní chorobu zatím neexistuje účinný plošný screeningový program. Úmrtnost se od roku 1990 téměř zdvojnásobila a Česká onkologická společnost odhaduje, že v roce 2030 se rakovina stane nejčastější příčinou úmrtí v Česku.
Lékaři přesnou příčinu takto strmého nárůstu neznají. Kromě tradičních faktorů, jako jsou kouření či alkohol, zmiňují i stres a znečištění životního prostředí. Stát do onkologické péče nyní masivně investuje, například skrze výstavbu nového centra ve Fakultní nemocnici v Motole.