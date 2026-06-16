Protřepat, nemíchat. Příchod SpaceX srazil do kolen dříve milované akcie, ty teď skokově vydělávají
- Vstup jedné z nejsledovanějších společností na burzu spustil mezi investory davové šílenství spojené s obřími přesuny kapitálu.
- Zoufalá snaha o získání volné hotovosti pro tento nákup vedla k nečekaným výprodejům donedávna extrémně populárních technologických titulů i kryptoměn.
- Náhlý odliv peněz a chamtivost trhu bezděky vytvořily nové investiční příležitosti u zlevněných akcií, z nichž některé už znovu začaly masivně posilovat.
Svět v posledních týdnech prožívá obdobnou investorskou story, jakou si pražská burza v menším měřítku prošla už v lednu během IPO zbrojaře Czechoslovak Group. A sice vymetání akcií z portfolií, aby investoři měli dostatek peněz na nákup čerstvého růstového koně, který se má stát spásou jejich portfolií.
Vstup na burzu společnosti SpaceX Elona Muska způsobil davové šílenství nejen v předvečer svého vstupu na trh, ale stejně tak i v následujících dnech po svém pátečním debutu. Společnost SpaceX naposledy zčeřila vody úterním oznámením akvizice softwarové firmy Anysphere stojící za populárním systémem Cursor. Za firmu přitom zaplatila 60 miliard dolarů, tedy většinu z částky získané skrze IPO.
Chamtiví investoři, stíhaní FOMO efektem, pochopitelně chtěli z nově příchozí vesmírné legendy vyždímat co nejvíce, mezitím ale bezděky otevřeli nové investiční story na akciích, na něž zanevřeli.
Sesterská kanibalizace
Symbolem mohou být akcie sesterské Tesly, kterých se investoři začali zbavovat zhruba v závěru května, aby do 10. června postupně odepsaly kolem čtrnácti procent. Následná růstová vlna probíhající paralelně s příchodem SpaceX investorům už vynesla kolem osmi procent, akcie ale i tak zůstávají hlouběji pod svým květnovým vrcholem. Nově příchozí Muskův byznys tak alespoň zčásti kanibalizoval druhou burzovní větev jedné rodiny.
„IPO SpaceX nepřímo vytvořilo investiční příležitosti u některých akcií, které se dostaly pod tlak především kvůli přesunu kapitálu a změně sentimentu,“ říká analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek. Expert zároveň upozorňuje, že některé z těchto akcií měly za sebou dlouhodobější růst a přestávaly dávat investorský smysl. „Část těchto firem vstupovala do korekce již s velmi vysokými valuacemi, takže SpaceX mohla být pouze katalyzátorem pohybu, který by dříve či později přišel i bez něj,“ dodává Lajsek.
Fenomén prodeje akcií v souvislosti s přípravou na IPO SpaceX se dotkl v největší míře technologických akcií a z nich zejména těch navázaných na vesmírný byznys. Zejména během prvního obchodního dne akcií Muskovy společnosti SpaceX byly propady citelné, v některých případech dosáhly i dvouciferné procentuální intenzity. Místo pro novopečeného megahráče na burze si přitom investoři dělali nejen prodejem akcií, ale třeba i kryptoměn. „Propad bitcoinu souvisí mimo jiné i s tím, že investoři hledají nové spekulativní hračky,“ soudí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.
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