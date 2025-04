Samotná ČNB je ve svých komentářích o konkrétních investicích tradičně velmi skoupá. „Aktuální objem prostředků investovaných například do amerických akcií je obecně výsledkem vývoje hodnoty indexu a nových investic. Teoreticky jsou však možné i deinvestice,“ uvádí mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí. Jak ale uvádí regulatorní zpráva centrální banky americké Komisi pro cenné papíry, v závěru března měla ČNB portfolio čítající 503 akcií. Banka přitom na Wall Street investuje pasivně, její nákupy a prodeje jsou tak spojeny s vývojem struktury indexu S&P 500.

Nejvíce peněz utratila ČNB během prvních tří měsíců letošního roku za dokup akcií Apple, a to konkrétně částkou na prahu 840 milionů korun. Jablečné akcie jsou zároveň s více než sedmi procenty váhovou jedničkou amerického akciového portfolia ČNB, přičemž aktuální pozice banky v těchto akciích má hodnotu na prahu sedmnácti miliard korun. Přesto však váha akcií Applu v portfoliu oproti konci roku klesla, a to kvůli propadu ceny akcie, která během prvního čtvrtletí ztratila ze své silvestrovské ceny dvanáct procent. Obdobně to bylo i s dalšími big tech akciemi, ČNB vydatně nakupovala Microsoft, Nvidii a Amazon, jejich význam v portfoliu ale poklesl.