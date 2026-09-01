Shein vstoupil na burzu propadem. Ocenění se smrsklo o stovky miliard
- Akcie společnosti Shein, která se zaměřuje na prodej levného oblečení přes internet, při svém úterním debutu na hongkongské burze oslabují.
- Firma se v poslední době potýká s negativními dopady celních změn ve Spojených státech a Evropě.
- Podnik navíc čelí kritice kvůli pracovním podmínkám či dopadům jeho aktivit na životní prostředí.
Firma stanovila emisní cenu svých akcií na 48,56 hongkongského dolaru (zhruba 129 korun). Krátce po zahájení úterního obchodování cena akcií klesla o zhruba deset procent a sestoupila pod 44 hongkongských dolarů. Později nicméně velkou část ztrát smazala.
Emisní cena ohodnotila celou firmu Shein na 26,5 miliardy amerických dolarů (zhruba 550 miliard korun). Při navýšení kapitálu v roce 2022 přitom investoři podnik ocenili na téměř 100 miliard USD.
Investoři a analytici mají nyní podle agentury Reuters v souvislosti s firmou Shein obavy ohledně slabšího růstu, vyšších obchodních nákladů a přísnější kontroly ze strany regulačních úřadů. Firma se v prvním čtvrtletí svého finančního roku propadla do ztráty 99 milionů USD (zhruba dvě miliardy korun), zatímco ve stejném období předchozího roku vykázala čistý zisk 395 milionů USD.
Shein je čínský podnik, ale sídlo má v Singapuru. Firma je známá prodejem šatů za pět dolarů (104 korun) a džín za deset dolarů (208 korun), nakupují od ní lidé přibližně ve 160 zemích.