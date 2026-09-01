Ode dneška platí nový plán Prahy. Otevírá prostor pro 350 tisíc bytů
- V Praze v úterý začíná platit nový územní plán, který nahradil dokument z roku 1999.
- Podle zástupců města má více než dekádu připravovaný metropolitní plán usnadnit plánování a výstavbu v hlavním městě.
- Schválenou podobu dokumentu kritizovaly některé spolky či politici, naopak developeři ho vítají.
Metropolitní plán zahrnuje oproti stávajícímu například výškovou regulaci a je v něm několik míst, kde bude možné stavět až stometrové budovy. Podle informací města je v něm prostor pro výstavbu 350 tisíc bytů především na nynějších brownfieldech. Díky flexibilnějšímu vymezení funkcí jednotlivých ploch se má změnit také dosavadní praxe velkého množství změn plánu, jejichž schvalování trvalo roky.
V některých oblastech plán podmiňuje zástavbu takzvanými plánovacími smlouvami o příspěvku investorů na veřejnou infrastrukturu. Dokument podle zástupců města zahrnuje a urychlí velké dopravní projekty, jako je dostavba obou okruhů nebo vysokorychlostní železniční tratě.
Mezi kritiky nového dokumentu patří místní spolky, nezisková organizace Arnika či někteří pražští zastupitelé včetně náměstkyně primátora Jany Komrskové (Jsme Praha, dříve Piráti). Dokument podle kritiků dostatečně nereflektoval připomínky podané veřejností, ohrožuje zelené plochy, jde na ruku developerským firmám a zahušťuje zástavbu, aniž řeší potřebnou občanskou vybavenost.
Kritika se snesla i od autora
Plán kritizoval i hlavní autor jeho původního návrhu, architekt Roman Koucký, podle kterého při projednávání ztratil vlivem zapracování připomínek především od státních organizací a ministerstev flexibilitu, která měla být jeho hlavní devizou.
Podle průzkumu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí mezi jejími členy plán naopak spíše vítají zástupci pražského realitního trhu. „Výsledky ukazují poměrně silné přesvědčení našich členů, že nový plán je pro rozvoj Prahy krok správným směrem. Zároveň je z odpovědí patrné, že od jeho vstupu v platnost nelze čekat okamžitý efekt," uvedla prezidentka asociace Zdenka Klapalová.
Dodala, že nový plán se do rozvoje Prahy podle zástupců trhu významněji promítne až v horizontu přibližně čtyř let. Zástupcům realitního trhu přijde také v některých ohledech málo ambiciózní výšková regulace, která by podle nich měla umožnit ještě rozsáhlejší výškovou výstavbu.
Byty jako bytcoin
Radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček v rozhovoru pro e15 zdůraznil, plán zmíněných 350 tisíc bytů nepostaví, pouze jejich výstavbu umožní. „Namísto obstrukce tak přijde motivace. Situace, která je na trhu teď, je vykloubená. Byty jsou dnes v Česku první volba investice, říkáme tomu bytcoin s tvrdým y. Měl by existovat tlak na vládu, aby to tak nebylo,“ řekl.
Přípravu Metropolitního plánu schválilo zastupitelstvo v roce 2012, o rok později zastupitelé odsouhlasili jeho zadání a v roce 2018 zveřejnil městský Institut plánování a rozvoje (IPR) první návrh. Poté následovalo takzvané společné jednání, kde uplatnily připomínky především ministerstva a úřady. V letech 2022 a 2025 se pak konala dvě připomínkování pro veřejnost a městské části. Finální podobu dokumentu schválili zastupitelé koncem letošního května.
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