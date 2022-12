Zajímají mě akcie firem, které trh podceňuje, říká portfolio manažer Brodníček | E15.cz

Letošní poklesy cen akcií se projevily pomalejším přílivem nových peněz od investorů do fondu Fio globální akciový. „Tak tomu je nyní obecně napříč trhem. Bylo vidět, že lidé měli volné peníze během pandemie, které investovali, a nyní nejspíš řeší vzhledem k růstu cen jiné finanční záležitosti a na investice asi tolik nemyslí,“ říká v rozhovoru pro deník E15 portfolio manažer Lukáš Brodníček. Mezi nejvýznamnější pozice jeho fondu v současnosti patří akcie firem Mastercard, SAP a ASML a letos do portfolia přibyly například cenné papíry belgické firmy BE Semiconductors.