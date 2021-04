Dřevo vydělává násobně více než Wall Street. Hlad po něm probudily centrální banky | E15.cz

Jen letos dokázali investoři na dřevu vydělat rovnou třetinu svého vkladu, což kupříkladu znamená čtyřnásobek výnosu amerického technologického indexu Nasdaq. Za poslední rok pak dřevo podražilo o 250 procent, a burziánům tak vyneslo například 3,5násobek průměrného ročního zisku světového akciového trhu. Boom dřeva prý vyvolaly především centrální banky.

„Růst ceny průmyslového dřeva primárně souvisí s globální konjunkturou. Růst HDP v jednotlivých zemích vede dlouhodobě k nárůstu stavební aktivity a poptávka po dřevě tak stabilně roste,“ říká analytik společnosti Colosseum Petr Lajsek. Růst stavební aktivity primárně souvisel s loňským pádem úrokových sazeb napříč světem v souvislosti s první vlnou pandemie, přičemž levné peníze převážily nad dopady koronaviru.

„Centrální banky ve světě tím stlačily úrokové sazby na hypotečním trhu. Tento fakt vedl k nárůstu poptávky po bydlení,což ilustruje situace na trhu s bydlením v USA, kde zaznamenáváme nejvyšší aktivitu od roku 2018,“ říká analytik společnosti XTB Lukáš Lipovský.

Bez dodávek z Kanady

Silným regionálním impulzem byl podle analytiků také výpadek dodávek dřeva na americký trh. „V Americe se podstatně zvýšil zájem o výstavbu nových domů a rekonstrukce, v důsledku pandemie ale přitom došlo k přerušení dodávek dřeva dováženého převážně z Kanady,“ říká portfolio manažer J&T investiční společnosti Marek Janečka s tím, že situaci zdramatizovalo i vyšší clo na dovoz kanadského dřeva. Právě v Americe je přitom dřevo základním stavebním prvkem většiny domů, přičemž pandemie raketově urychlila venkovní konstrukce u rezidenčních domů i byznysových projektů.

„Lockdowny navíc ztížily těžbu dřeva, nabídka tak byla alespoň částečně omezena. Nesmíme také zapomínat na růst nákladů, který souvisí s těžbou dřeva, jedná se zejména o práci a transport,“ dodává Lajsek. Dramatický tlak na ceny ovšem panuje na obou březích Atlantiku, nákladový šok dorazil i na starý kontinent.

Ceny vyskočily až o polovic

„Situace na trhu se dřevem a s výrobky z něj se mimořádně vyhrotila po celé Evropě. Ceny materiálů pro dřevostavby za posledních pár měsíců narostly o 30 až 50 procent, někdy i více,“ připomíná Lipovský.

Počátek dramatu na trhu se dřevem započal podle analytiků na přelomu let 2020 a 2021, kdy se potvrdily prognózy, že globální poptávka po jehličnatém řezivu bude vyšší než jeho celková výroba. „Poprvé v historii by mohla přesáhnout hranici 350 milionů kubických metrů. Předcházel tomu loňský nárůst vývozu jehličnatého řeziva do USA. Jen v Německu stoupl vývoz o více než polovinu na necelé dva miliony metrů krychlových, celá Evropa vyvezla do Ameriky 3,5 milionu metrů krychlových,“ dodává Lipovský.

Léta před pandemií přitom dřevu jako investici příliš nepřála. Od jara 2018 jeho ceny po dva roky klesaly postupně až takřka na polovinu. Nynější růst cen přitom jen umocňuje univerzální rostoucí trend napříč komoditami. Komoditní index S&P za poslední rok posílil takřka o polovinu. Kromě dřeva výrazně podražila ropa, ale i vepřové maso, sója či kukuřice.