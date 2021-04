Jak si vydělat do roka na velký pražský byt? | E15.cz

Elektrická auta možná ještě budí vášně široké veřejnosti, investoři ale mají už dávno jasno. Připojit se k zásuvce s penězi zvládli kupříkladu fandové Elona Muska během posledního roku velmi dobře. Na to, aby si dnes mohli koupit pražský byt o třech pokojích v ceně kolem sedmi milionů korun, jim před rokem stačilo investovat do akcií Tesly jediný milion. I tak ovšem Tesla velkou část svého příběhu už možná odvyprávěla a trh přitom rodí nové hvězdy. Teď zrovna nabízí s téměř třetinovou slevou vysokonapěťovou story z východu. Udělala z lidí boháče jednou a může to zvládnout vícekrát.