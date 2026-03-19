Zlato brutálně padá, drahá ropa a plyn mažou naděje na snižování sazeb
- Finanční trhy ochromuje nervozita kvůli vyostření dění na Blízkém východě.
- Brzké snižování sazeb ze strany americké centrální banky se v tuhle chvíli investorům jeví nepříliš pravděpodobně.
- Zlato oslabilo o sedm procent, stříbro ještě prudčeji.
Po další eskalaci americko-izraelské války proti Íránu rostou ceny ropy a plynu. U držitelů drahých kovů to vyvolává strach z návratu zvýšené inflace. Během čtvrtka cena zlata a stříbra padala rychleji než kurz bitcoinu nebo hodnota širokého amerického indexu S&P 500 během mimoburzovního obchodování.
Zlato odepisovalo zhruba sedm procent, stříbro ještě čtyři procentní body navíc. Aktuální útoky na energetická zařízení na Blízkém východě a íránská hrozba pokračujících útoků podle investorů pošlapávají naděje, že by letos centrální banky v čele s americkým Fedem přistoupily ke snižování úrokových sazeb.
Jak podotýká Dan Coatsworth z britské investiční platformy AJ Bell, dění na trhu naznačuje, že drahé kovy reagují na možné pokračování posilování dolaru. „Zlato často oslabuje, když americký dolar sílí. Pro kupce v jiných měnách se totiž tento kov stává dražším,“ uvažuje Coatsworth pro CNBC nad příčinami poklesu ceny drahého kovu pod 4600 dolarů za troyskou unci.
Bitcoin také klesá
Paul Surguy, šéf správy investic ve společnosti Kingswood Group dodává, že ačkoliv zlato dlouhodobě těží z příznivých podmínek v podobě rozvolněné fiskální politiky rozvinutých států a nárůstu geopolitického napětí, současná situace může investory vést k přehodnocení jejich pozic.
„Vzhledem k uzavřeným přepravním trasám a nutnosti fyzického držení pro zajištění bezpečnosti se transport tohoto kovu stává dražším či nemožným. Stojí za připomenutí, že koupě drahého kovu coby bezpečného přístavu znamená držení něčeho fyzického. Něčeho, co je třeba mít plně pod vlastní kontrolou, aby to mohlo sloužit jako pomyslné útočiště,“ uvažuje Surguy. Již dříve v této souvislosti informovala agentura Bloomberg o tom, že například v Dubaji, toho času bez spolehlivého leteckého spojení se světem, se zlato prodává se slevou oproti tržní ceně.
Jeho tezi však částečně nabourává čtvrteční čtyřprocentní pokles ceny bitcoinu a dalších virtuálních mincí. Tedy kryptoaktiv, která lze nejen pohodlně vlastnit bez vystavení se riziku protistrany, ale na rozdíl od zlata se dají i snadno přesouvat z jednoho konce světa na druhý.
Válka na měsíce, ne týdny?
Investory nehledě na složení jejich portfolio nyní ve zvýšené míře znervózňuje představa, že vojenské tažení proti íránskému režimu a blokáda Hormuzské úžiny jen tak neskončí.
Podle šéfa investic ve společnosti Amundi SA Vincenta Mortiera nyní trhy propadají pesimismu a představě, že konflikt na Blízkém východě potrvá namísto původně odhadovaných týdnů dlouhé měsíce.
Podobné obavy rozdmýchává i sám Írán. Íránské revoluční gardy vyzvaly k evakuaci několika ropných zařízení v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Kataru, včetně závodů společnosti SAMREF, která je společným podnikem Saudi Aramco a americké Exxon Mobil. Írán na tyto země již útočí, protože hostí na svém území americké základny.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
