Trhy nám přestávají věřit, Česko je už rizikovější než Řecko, říká Navrátil z České spořitelny
- Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil upozorňuje, že náklady na obsluhu státního dluhu vyskočily na zhruba dvojnásobek oproti roku 2019.
- Adaptace na německou krizi Česku však jde podle ekonoma překvapivě dobře.
- V rozvoji zemi brzdí i český mindset, už mladí lidé mají pocit, že nemá cenu se snažit.
Deficit státního rozpočtu přesáhne pravděpodobně částku 300 miliard korun, jak avizovala ministryně financí Alena Schillerová. Podle hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila si sice půjčovat můžeme a neuškodí nám to, pokud jde o proinvestiční opatření. Zároveň v rozhovoru ve FLOW upozorňuje na fakt, že jde o porušování zákonů o rozpočtové odpovědnosti v přímém přenosu. A také o to, že prohlubujeme nedůvěru finančních trhů kvůli vysokému dluhu.
„Už teď finanční trhy oceňují české finance jako nechci říct přímo rizikové, ale prostě musíme platit o něco více. A to jen proto, že deficit je vyšší, než by úroveň ekonomiky vyžadovala,“ říká ekonom a připomíná, že jen na obsluhu dluhu letos Česko zaplatí 100 miliard korun, tedy dvojnásobek toho co v roce 2019. Upozorňuje, že investoři si za půjčku Česku říkají o vyšší úrok než v případě Francie nebo kdysi problémového Řecka. Za pár let mohou být náklady 200 miliard anebo více.
Konec montovny v Čechách?
Ekonom v rozhovoru mluví o hlavní brzdě tuzemské prosperity. Češi sice pracují více než Američané, ale jejich produktivita je o třetinu nižší. Problémem je model „subdodavatelské ekonomiky“, ze kterého se Česku daří vymanit jen pomalým tempem.
„V automobilovém sektoru měli subdodavatelé před covidem marži pět procent, teď je v průměru na nule. To není cesta k vytvoření rezerv pro budoucí krize,“ varuje Navrátil s tím, že bez přechodu na produkty s vysokou přidanou hodnotou bohatnout nebudeme.
Mindset: nemá cenu se snažit
Problémem je podle něj i český mindset: fakt, že si nevěříme a bojíme se měnit práci. Výzkumy ukazují, že polovina mladých Čechů nevěří, že se snaha vyplácí. Podle Navrátila až 40 procent lidí v práci není spokojených, ale bojí se ji změnit. Ekonom vidí také velkou hrozbu pro naši ekonomickou prosperitu v nastavení mysli nastupující generace. Odkazuje na výsledky testů PISA, kde polovina patnáctiletých Čechů uvedla, že snaha se v životě nevyplácí.
„Je to nejhorší výsledek v rámci zemí OECD. Pokud mladí lidé nevěří, že mohou svůj život zlepšit vlastním úsilím, je to pro ekonomiku zničující,“ varuje Navrátil. Navzdory tomu zůstává optimistou. „Vidíme, že se Češi začínají z té maniodepresivní fáze probouzet. Opět utrácejí za letenky a cestování, což je známka rostoucí důvěry v budoucnost,“ zmiňuje v rozhovoru.
Jaký nás čeká rok 2026? Proč polský starosta vítá investory víc než ten český? A proč je sázka na obranu pro český průmysl příležitostí století? Všechna témata jsme probrali ve FLOW a celý rozhovor s Davidem Navrátilem si můžete pustit ve videu v těle článku.