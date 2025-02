Obchodní války prý nemají vítěze, z pohledu investorů to ale tak úplně neplatí. Napětí v mezinárodním obchodě a šermování cly ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa na všechny strany má zatím jednoznačného vítěze v podobě žlutého kovu. Jeho investiční potenciál už dříve odhadli i někteří čeští miliardáři.

Tento týden cena zlata poprvé v historii vystoupala těsně nad 2900 dolarů za troysou unci. Stalo se tak krátce poté, co Trump o víkendu uvedl, že hodlá uvalit dodatečné 25procentní clo na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. Už dříve uvalil dodatečné desetiprocentní clo na veškerý dovoz z Číny.

„Zlato je teď v pohodlné situaci, moc mu toho teď nestojí v cestě. Nevyzpytatelný Trump a jeho vyhrožování tarify spojencům i rivalům zvyšuje lesk zlata coby pomyslného bezpečného přístavu v nejistých dobách,“ cituje agentura Bloomberg analytika Richarda Franuloviche z australské finanční skupiny Westpac.

VIDEO: S cihlou zlata se vyfotíte líp než s bitcoinem. ČNB by ale měla kryptoměnu pořídit, říká profesor ekonomie Ladislav Krištoufek v pořadu FLOW.

FLOW: Rozhovor s oceněným ekonomem Krištoufkem • e15

I kdyby se růst komodity zastavil, například v reakci na data o vývoji inflace USA a očekávání dalšího vývoje úrokových sazeb, některým včasným kupujícím dalo zlato solidně vydělat už nyní.

Bartova trefa

Za posledních dvanáct měsíců posílilo o 40 procent. Prozíraví investoři ale na něj intenzivně vsadili coby na pojistku proti geopolitickému napětí už po ruské invazi na Ukrajinu z února 2022.

„V posledních pár dnech jsem masivně vsadil na zlato: primárně jako komoditu, sekundárně na akcie jeho těžařů. Máme tady jasný stagflační scénář nebo nejistou bezpečnostní situaci,“ tweetoval zkraje března 2022 spoluzakladatel skupiny Pale Fire Capital Jan Barta. „A hlavně všechny autoritářské země budou zlato kupovat jako o život, když vidí, co se stalo s ruskými dolarovými rezervami.“

„Tu sázku jsem ještě výrazně navýšil, oproti roku 2022 je dnes tak desetinásobná,“ upřesňuje podnikatel pro e15. „Patří nám přes čtyři procenta těžaře B2Gold, skoro pět procent v Allied Gold a v dalších třech těžařích máme přes procento,“ dodává Barta. Aktuální nárůst žlutého kovu zhodnocuje i tyto investice do akcií kanadských těžařských firem. Tržní hodnota B2Gold vzrostla za posledních pět dní o skoro šest procent, stejně je tomu i v případě Allied Gold.

Analytici navíc očekávají pokračování zlaté horečky. „Pokoření hranice tří tisíc dolarů je velmi blízko, zlato se však asi nezastaví ani zde,“ odhaduje analytik brokera Purple Trading Petr Lajsek. Hlavní komoditní analytik Citigroup Max Layton už v květnu, tedy dávno před vítězstvím Trumpa v prezidentských volbách, předpovídal, že cena drahého kovu do dvanácti měsíců třítisícovou hranici zdolá.

Cena zlata a možná rizika

Argumentoval mimo jiné obří poptávkou ze strany čínských drobných spekulantů i tamní centrální banky. Ta i v roce 2025 pokračuje s nakupováním zlata do svých rezerv. „V Číně se navíc drobní investoři mohutně přesouvají z realitního sektoru do zlata. Rizikem ale je, že to začne vadit tamní vládě a zavede omezení dovozu zlata,“ dodal tehdy Layton.

Další možnou hrozbou pro kurz zlata jsou data o lednovém vývoji inflace ve Spojených státech. Americká vláda je zveřejní ve středu. Investoři si díky nim budou moci učinit lepší představu o dalším vývoji úrokových sazeb v USA. Pokud by čísla naznačovala riziko vzedmutí další inflační vlny, Fed by si dal s dalším snižováním sazeb načas. Zlato, které samo o sobě podobně jako třeba bitcoin nenese žádný výnos, by tak obtížněji konkurovalo například americkým dluhopisům.