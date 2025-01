Bitcoin ostatně od Trumpova listopadového zvolení prezidentem výrazně posílil. A tuto kryptoměnu také stále více využívají další politici ve svých předvolebních kampaních: O podpoře krypta mluvil například nedávno Andrej Babiš a vyjadřoval se k němu už i premiér Petr Fiala. Svou kampaň na podpoře bitcoinu také zčásti stavějí zástupci německé AfD.

Budoucnost bitcoinu? Rezerva v centrálních bankách

Čeká tuto kryptoměnu v roce 2025 další jízda a bude její používání jednou běžnou součástí našich životů?

„Myslím si, že je ambicí bitcoinu, abychom ho používali jednoho dne všichni a platili s ním. Ale zároveň si myslím, že to jeho budoucností není. Jeho budoucností je být rezervou v centrálních bankách. Jako běžné platidlo bitcoin do budoucna nevidím,“ uvedl ve FLOW ekonom Ladislav Krištoufek, který je profesorem ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde také působí jako prorektor pro vědu a tvůrčí činnost.

Profesor se zabývá právě kryptoměnami, které jsou prý komunitním fenoménem, přestože se nyní stávají víc mainstreamovou záležitostí.

Vyšší inflace – vyšší cena bitcoinu

Americký prezident Donald Trump se už vyslovil pro vytvoření národní bitcoinové rezervy v USA. A bitcoin jako součást českých státních rezerv doporučuje České národní bance i Krištoufek. Bitcoin by podle něj mohl být pojistkou proti inflaci. Krištoufek se přitom věnuje tématu protiinflačního potenciálu bitcoinu i ve svých výzkumech.

„Ve chvíli, kdy můžeme očekávat vyšší inflaci, tak cena bitcoinu roste. Tak může působit i protiinflačně,“ uvedl Krištoufek, který právě za své výzkumy v oblasti krypta převzal na podzim z rukou prezidenta Petra Pavla medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

