Cendrova CDN77 se spojila s YouTube či Ciscem. Chtějí vytvořit novou generaci streamování videa

Zdeněk Cendra, majitel společnosti CDN77

Zdeněk Cendra, majitel společnosti CDN77 Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

Jan Sedlák
  • CDN77 patří mezi globální špičku v doručování online videa a obsahu.
  • Podílí se na vzniku konsorcia OpenMoQ, které prosazuje nový standard streamování Media over QUIC.
  • Technologie má zlepšit video, cloudové hraní i další služby s nízkou odezvou.

Česká společnost CDN77 podnikatele Zdeňka Cendry se s tržbami blížícími se pěti miliardám korun vypracovala mezi hlavní hráče ve svém oboru, tedy v poskytování internetové infrastruktury pro doručování obsahu, jako jsou videa, obrázky a podobně. Služeb CDN77 využívají například TikTok, Rakuten TV, Sport1 nebo Evropská vesmírná agentura. Pražský podnik své rostoucí postavení potvrdil i dalším krokem, když zformoval alianci s YouTube (Google) nebo firmami Cisco a Akamai, která je v oboru hegemonem. Cílem je připravit internet na novou generaci streamování videa.

To, hlavně když jde o globální služby typu YouTube nebo Netflix, je velmi komplexní technologickou výzvou. Video se musí k uživatelům dostat pokud možno okamžitě a v co nejvyšší kvalitě, což klade nároky na internetové sítě a zároveň servery a software, kde se vše zpracovává.

