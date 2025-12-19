Cendrova CDN77 se spojila s YouTube či Ciscem. Chtějí vytvořit novou generaci streamování videa
- CDN77 patří mezi globální špičku v doručování online videa a obsahu.
- Podílí se na vzniku konsorcia OpenMoQ, které prosazuje nový standard streamování Media over QUIC.
- Technologie má zlepšit video, cloudové hraní i další služby s nízkou odezvou.
Česká společnost CDN77 podnikatele Zdeňka Cendry se s tržbami blížícími se pěti miliardám korun vypracovala mezi hlavní hráče ve svém oboru, tedy v poskytování internetové infrastruktury pro doručování obsahu, jako jsou videa, obrázky a podobně. Služeb CDN77 využívají například TikTok, Rakuten TV, Sport1 nebo Evropská vesmírná agentura. Pražský podnik své rostoucí postavení potvrdil i dalším krokem, když zformoval alianci s YouTube (Google) nebo firmami Cisco a Akamai, která je v oboru hegemonem. Cílem je připravit internet na novou generaci streamování videa.
To, hlavně když jde o globální služby typu YouTube nebo Netflix, je velmi komplexní technologickou výzvou. Video se musí k uživatelům dostat pokud možno okamžitě a v co nejvyšší kvalitě, což klade nároky na internetové sítě a zároveň servery a software, kde se vše zpracovává.
