Češi budou konkurovat Nvidii, posílají stovky milionů do revoluce AI ve hrách

Když dnes hráči videoher interagují s počítačem řízenými postavami, takzvanými NPC, zážitek často není moc věrohodný. Modely stojí jako tvrdá Y na jednom místě, ve dne, v noci, za bouřky, ve sněhové vánici i v úmorném vedru, a komunikace s nimi se smršťuje na to, co postavě napíše scenárista a určí designér. Změnit by to mohl v poslední době velice rychle rostoucí obor umělé inteligence (AI), který byl nakopnut příchodem OpenAI a ChatGPT. I Češi do oblasti herních postav poháněných AI poslali už stovky milionů korun a chystají se konkurovat třeba Nvidii.