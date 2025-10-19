Dacia chystá nejlevnější elektromobil v Evropě. Hipster nemá klíč ani obrazovky
Dacia se opět chystá narušit automobilová pravidla. Po Loganu a Dusteru přichází s konceptem Hipster – lehkým, strohým a levným elektromobilem, který míří na řidiče znechucené přebujelou technikou a milionovými cenovkami. Rumunská značka pod křídly Renaultu sází na jednoduchost, nízkou hmotnost a dostupnost. Pokud se projekt promění v realitu, může změnit trh stejně zásadně jako kdysi první Logan.
Zatímco většina automobilového průmyslu míří k vozům stále větším, těžším a sofistikovanějším, Dacia se rozhodla jít opačným směrem. Hipster vznikl s myšlenkou „začít od nuly“ a znovu definovat, co je v autě skutečně nezbytné. Koncept dlouhý pouhé tři metry nabízí čtyři plnohodnotná sedadla a zavazadlový prostor s variabilním objemem od 70 do 500 litrů.
Cílem je vytvořit populární elektromobil budoucnosti – ekologický, praktický a finančně dosažitelný. Hmotnost 760 kilogramů znamená, že vůz spotřebuje méně energie při výrobě i jízdě. Dacia uvádí, že celková uhlíková stopa modelu by mohla být až o 50 procent nižší než u současných elektromobilů.
„Toto je nejtypičtější projekt společnosti Dacia, na kterém jsem kdy pracoval. Má stejný společenský dopad jako Logan před dvaceti lety,“ říká Romain Gauvin, šéf designu exteriéru Hipsteru.
Poctivý blok kovu na čtyřech kolech
Hipster vypadá jako poctivý blok kovu na čtyřech kolech, s minimálními převisy a přímými liniemi, které připomínají rané éry automobilismu. Přední část s horizontálním uspořádáním světlometů působí přívětivě, zadní dveře se otevírají na šířku celé karoserie a odhalují prakticky řešený kufr.
Značka záměrně šetřila tam, kde to dává smysl. Zadní světla jsou umístěna za oknem, což eliminuje potřebu samostatného krycího panelu, karoserie používá jen tři lakované díly a vnější kliky dveří nahradil textilní pásek. Ochranné boční panely jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu Starkle, vyvinutého přímo v Dacii.
Vnitřní prostor jako překvapení
Přestože je Hipster rozměrově nejmenším vozem značky, uvnitř působí nečekaně prostorně. Pomáhá tomu hranatá karoserie s kolmými okny, posuvná boční skla i prosklená část střechy, která propouští světlo do kabiny. Čtyři dospělí se vejdou bez problémů, přístup na zadní sedadla usnadňují široce otevíratelné dveře.
Sedadla kombinují ocelový rám s napnutou technickou síťovinou, která snižuje hmotnost a zároveň zajišťuje komfort. Přední sedačky působí retro dojmem, ale zároveň přináší větší prostor a jednoduchost. Palubní deska je vybavena systémem YouClip, který umožňuje snadno připevnit různé doplňky – od držáku nápojů až po přenosný reproduktor.
Udělej si sám
Zatímco jiné značky se předhánějí v obrazovkách a digitálních klíčích, Dacia přichází s minimalistickým řešením: BYOD – Bring Your Own Device. Smartphone slouží jako multimediální centrum, navigace i klíč k vozu. Řidič tak využívá vlastní zařízení, které zná, místo aby platil za zbytečně složitý infotainment. Značka si tímto přístupem udržuje autenticitu a zároveň snižuje cenu.
Dacia si dala za cíl vytvořit elektromobil, který odpovídá skutečným návykům řidičů. Většina Evropanů ujede denně méně než 40 kilometrů, takže vůz s dojezdem kolem 300 kilometrů a potřebou dvou nabití týdně naplňuje běžné potřeby bez přehánění.
V praxi má Hipster fungovat stejně dobře ve městě jako na venkovských silnicích. Malé rozměry zajišťují obratnost, nízká hmotnost znamená úsporu energie a nižší náklady na provoz.
Hipster je experimentem, který reaguje na realitu evropského trhu, kde se průměrná cena nového vozu od roku 2010 zvýšila o více než 70 procent. Zákazníci, kteří si dříve mohli dovolit nové auto, dnes hledají alternativy. A právě Dacia chce znovu nabídnout možnost, jak zůstat mobilní – jednoduše a levně.
Pokud se koncept dostane do sériové výroby, mohl by stát kolem 400 tisíc korun. V tom případě by šlo o nejdostupnější elektromobil v Evropě – a možná o další kapitolu v historii značky, která už jednou dokázala změnit trh.