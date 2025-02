BYD Seagull

Čínský elektromobil BYD Seagull. | Reuters

Další z řady „racků“ (seagull) by měl přijít na evropské trhy pod označením BYD Dolphin Mini. Evropská verze jednoho z loni nejprodávanějších e-modelů na světě by měla mít cenovku značně pod úrovní dvaceti tisíc eur, uvádí čínský výrobce. V Číně, kde automobilky nepodléhají tak přísným požadavkům například v oblasti bezpečnosti a emisí, se už mikrovůz prodává, a to za ekvivalent devíti tisíc eur. Na německý trh by měl přijít v dubnu, v Česku by měl být rovněž k dispozici. Dle testů v Číně vůz disponuje dojezdem až 405 kilometrů.