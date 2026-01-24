Jawa a spol. skřípou zuby: Češi přesedají na elektrické motorky od prodejce křovinořezů
- Obchodníkům s tradičními motocykly vyrůstá konkurence, která mění spalovací motor za baterii.
- Českému trhu zatím dominuje společnost Hecht se svými stroji za pár desítek tisíc, k mání jsou ale i násobně dražší modely.
- Elektromobilita se mezitím šíří i do mnoha dalších segmentů, kde by ji leckterý zákazník na první dobrou neočekával.
Téměř 1,4 milionu. Natolik početná je flotila motorek, které brázdí české silnice, nebo jsou přinejmenším formálně evidované. Ačkoliv trhu dominuje tradiční benzín, v poslední době mu nejen v Česku vyrůstá konkurent se zajímavým potenciálem. Stejně jako v případě osobních automobilů i v segmentu motocyklů přibývá těch, které nespalují, ale vybíjejí baterii.
Řečeno čísly: ze všech 27 250 nových strojů, které byly loni zaregistrovány, pohání elektřina 2826, tedy zhruba každý desátý. Vyplývá to z dat webu Cistadoprava.cz, vycházejících ze zdrojových statistik ministerstva dopravy a Svazu dovozců automobilů. Elektromotorek tak v Česku už jezdí téměř patnáct tisíc. Jejich jednoprocentní podíl na celkové flotile je stále zanedbatelný, což ale zdaleka neplatí o tempu, jakým se rok od roku proměňuje skladba prodejů.
„Elektrické motocykly se z okrajového segmentu postupně stávají běžnou součástí silničního provozu. Data ukazují, že si nacházejí své místo zejména v městském a příměstském provozu, kde dávají smysl jak ekonomicky, tak provozně,“ říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu. Nejvíce elektromotorek je zaregistrovaných v Praze (téměř dva tisíce), kterou následuje Brno (525) a Ostrava (342). Pro každodenní dojížďku slouží také často v Černošicích, Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi nebo Říčanech.
Elektrickým motorkám zatím vládne Hecht
U zákazníků suverénně vedou elektromotorky od české společnosti Hecht. V Česku jich je zaregistrovaných 3,8 tisíce, s výrazným odstupem následuje na druhé pozici původně čínská značka Super Soco. Hecht se přitom primárně zaměřuje na zahradní techniku, tedy sekačky, pily, křovinořezy či traktory a podobný sortiment. V posledních letech ale rozšiřuje i nabídku v oblasti mobility, ať už se jedná o motocykly, kola, skútry, čtyřkolky, koloběžky nebo vozítka pro seniory – většinou prodává jak spalovací, tak elektrickou variantu.
„Trh elektrických motocyklů i skútrů vnímáme jako velmi dynamicky rostoucí segment. Je to způsobeno poptávkou po ekologické, tiché a úsporné dopravě. Díky rychlému vývoji technologií se zvyšuje dojezd elektrických motocyklů, zkracuje se doba nabíjení a zlepšuje se celkový uživatelský komfort strojů i jejich design,“ říká mluvčí Hecht Motors Jan Libánský. Kromě plně homologovaných strojů zákazníkům nabízí i záruční a pozáruční servis, náhradní díly a poradenství.
Elektromotorek od Hechtu si Češi loni zaregistrovali 448. Nejprodávanější elektrické skútry Hecht Equis a Hecht Citis nabízí od 36 tisíc korun. Oba disponují baterií s kapacitou dvaceti ampérhodin, která má vystačit na dojezd až šedesát kilometrů. Řidič se sveze rychlostí nanejvýš 45 km/h.
„Elektromobilitu vnímáme jako technologii, která musí být především dostupná. Nabídku proto rozšiřujeme s důrazem na rozumnou cenu, reálné využití a dlouhodobou hodnotu pro široký okruh zákazníků,“ dodává Libánský.
Do pětice nejprodávanějších ještě loni patřily značky Smarda, Talaria, Racceway a Stark, každá s odbytem v rozmezí od jednoho do dvou set strojů. Čechům dobře známé značky typu Jawa na tomto zatím malém trhu nefigurují, nebo patří k menším hráčům: desítky registrovaných elektromotorek má v Česku Yamaha či Honda, přes stovku pak KTM nebo BMW.
„Struktura trhu dobře ilustruje současnou fázi elektromotocyklové mobility – hlavní roli zatím nehrají tradiční výrobci silničních motocyklů, ale značky orientované na lehká vozidla, městský provoz a užitkové nasazení,“ konstatuje Centrum dopravního výzkumu.
V případě silnějších elektromotorek a skútrů stoupá cena do stovek tisíc korun, ať už je to například model eR3 z nabídky českého prodejce ELS Moto za 230 tisíc nebo CE 04 od BMW za 315 tisíc. První láká mimo jiné na zrychlení „z nuly na sto“ za 4,5 vteřiny, druhý se snaží zaujmout spíše designem.
Přidání elektrických motorek do nabídky v letošním roce zvažuje česká společnost Journeyman, která dováží motorky a čtyřkolky. „Silniční elektrické motorky zatím pořád nejsou z hlediska dojezdu zajímavé, což se možná změní s příchodem baterií s pevným elektrolytem. Terénní crossové jsou rozhodně zajímavější, tam potenciál vidím i proto, že nedělají hluk a dojezd není až tak podstatný,“ říká Eduard Šlampa, ředitel společnosti.
Ta je českou jedničkou v segmentu čtyřkolek a i těch se trend elektromobility začíná týkat. Obvykle jsou ale výrazně dražší než ty spalovací: „Stojí kolem půl milionu korun. Srovnatelná benzínová verze vyjde na 350 až 400 tisíc. Zatímco o motorku zákazník pečuje, čtyřkolku bez výčitek vykoupe v bahně a nezřídka si ji plete s ponorkou. Je otázka, jestli je vhodné s trakční baterií pokoušet vodu.“