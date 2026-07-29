Porsche navzdory krizi roste zisk o třetinu. Pomohlo odbourání nákladů na restrukturalizaci
- Provozní zisk Porsche v prvním pololetí vzrostl o 34 % na 1,35 miliardy eur, a to zejména díky odbourání mimořádných nákladů na restrukturalizaci.
Tržby automobilky sice klesly o více než 5 % a firma dál čelí propadu v Číně či slabší poptávce po elektromobilech, svůj roční výhled ale nemění.
V rámci úsporných opatření a probíhající krize plánuje Porsche do roku 2035 snížit počet zaměstnanců o 20 procent.
Německý výrobce luxusních sportovních vozů Porsche zvýšil v prvním pololetí provozní zisk ve srovnání se stejným obdobím loni o 34 procent na 1,35 miliardy eur (zhruba 33 miliard korun). Podnik o tom dnes informoval na svém webu. Firmě, která patří do koncernu Volkswagen, se podle šéfa Michaela Leiterse začíná vyplácet restrukturalizace. Porsche se v poslední době potýká s obtížemi. Navzdory tlaku na náklady a poklesu prodeje v Číně ale firma nechala výhled zisku na letošní finanční rok beze změny.
Vyšší zisk souvisí především s odbouráním mimořádných nákladů. A to včetně těch, které souvisely s úpravou strategie v oblasti elektromobility a s restrukturalizací společnosti. Loni v prvním pololetí činily přibližně 800 milionů eur. Konsolidovaný zisk se tehdy snížil o 71 procent a jen mírně přesahoval 718 milionů eur.
Tržby se od ledna do června snížily o více než pět procent na 17,23 miliardy eur. Firma očekává, že v letošním finančním roce budou tržby činit 35 až 36 miliard eur a že by z nich měl zůstat vyšší provozní zisk než loni.
„Pokrok, který jsme dosud zaznamenali, mi dodává jistotu, že svých cílů dosáhneme,“ uvedl při zveřejnění výsledků Leiters. „Stále nás ale čeká spousta práce,“ dodal.
Porsche se aktuálně nachází v nejtěžší krizi za poslední roky. Prodej na čínském trhu, který dříve býval pro automobilku velmi ziskový, se v porovnání s maximem v roce 2021 snížil na méně než polovinu. Firmě uškodila také americká cla a slabší poptávka po elektromobilech.
Automobilka do roku 2035 sníží počet zaměstnanců o 20 procent. Hodlá také více hlídat náklady ve svých německých závodech.