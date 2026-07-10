Škoda Auto hlásí úspěšné pololetí. Koncern Volkswagen ale brzdí Čína
Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto v prvním pololetí vzrostl o 9,1 procenta.
Dařilo se zejména jejím elektromobilům, jejichž odbyt vyskočil téměř o polovinu.
Mateřský koncern Volkswagen naopak zaznamenal pokles kvůli slabé poptávce v Číně a USA.
Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v letošním prvním pololetí meziročně zvýšil o 9,1 procenta na 555 700 vozů. Oznámil to v pátek mateřský koncern Volkswagen. Odbyt celého koncernu však v prvním pololetí klesl, a to o 6,3 procenta na zhruba 4,13 milionu vozů. Důvodem byl zejména výrazný propad poptávky v Číně.
Dnešní údaje rovněž ukázaly, že Škoda Auto v prvním pololetí zvýšila odbyt elektromobilů o 48,3 procenta na 108 200 vozů. V celém koncernu Volkswagen se však odbyt elektromobilů snížil o 5,8 procenta na 438 500 vozů, a to zejména kvůli prudkému poklesu ve Spojených státech a v Číně.
Škoda v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, elektrické modely Elroq a Enyaq a v Indii vyráběné vozy Slavia, Kylaq a Kushaq. Nedávno do nabídky přibyl také nový elektromobil Epiq, který je součástí takzvané rodiny cenově dostupných městských elektromobilů koncernu, do níž patří rovněž Volkswagen ID. Polo a CUPRA Raval.
V březnu Škoda Auto oznámila, že v polovině letošního roku ukončí prodej svých vozů v Číně. Důvodem je výrazná změna tamního trhu pro mezinárodní výrobce. Automobilka se proto hodlá soustředit na posilování na trzích v Indii a jihovýchodní Asii.
V loňském roce Škoda Auto v Číně prodala jen 15 tisíc vozů, což byl meziroční pokles o 14,5 procenta. Před deseti lety ale automobilka v zemi prodávala 300.000 aut ročně a Čína byla jejím největším odbytištěm. Vozy vyráběla ve společném závodě místní značky SAIC a Volkswagenu.
Zpráva Volkswagenu údaje o odbytu Škody Auto v jednotlivých zemích nezahrnuje. Odbyt celého koncernu Volkswagen v Číně v prvním pololetí nicméně podle dnešních údajů klesl o téměř 26 procent na 973 tisíc vozů.