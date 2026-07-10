Po dlouhé době nemovitostní prodej. PPF se zbavila kancelářské budovy v centru Prahy
- Investiční společnost Conseq posiluje portfolio o další kancelářskou nemovitost v atraktivní lokalitě.
- PPF se chce naopak soustředit na větší realitní aktiva.
- Před sedmnácti lety se budova prodala za miliardu korun.
Skupina PPF Renáty Kellnerové po deseti letech dovršila svou investici do osmipodlažní kancelářské budovy Kateřinská 40. Administrativní objekt nedaleko náměstí I. P. Pavlova koupil tuzemský fond investiční společnosti Conseq. Strany obchodu cenu neuvedly.
Kanceláře, které nabízejí zhruba sedm tisíc metrů čtverečních užitné plochy, leží v širším centru Prahy. Jejich atraktivitu kromě lákavé lokality podle společnosti Conseq zvyšuje také dostatek parkovacích míst, pěkné výhledy na město včetně střešní terasy a vynikající dopravní dostupnost.
„Nemovitost je dlouhodobě plně obsazena kvalitními nájemci z řad českých i mezinárodních společností, což potvrzuje stabilní výnosový potenciál,“ píše fond v tiskové zprávě. Tím zřejmě nejznámějším je technologický startup IP Fabric.
Tomáš Valín, transakční manažer společnosti Conseq Investment Management, k tomu pro e15 dodává, že akvizice potvrzuje nákupní apetit fondu. „Budovu jsme koupili včetně bonitních nájemců a dlouhodobých smluv. Celý objekt je navíc v dobrém stavu, což je další hodnota. Ve střednědobém horizontu proto nemusíme plánovat investice do technologií budovy,“ doplňuje.
Češi věří realitním fondům
„Oceňujeme rychlost a efektivitu celé transakce, která byla realizována v krátkém čase přesně podle představ všech zúčastněných stran. Těší nás, že se investorem stal tým Consequ, který dlouhodobě potvrzuje svou sílu na českém realitním trhu a schopnost realizovat akvizice efektivně a vysoce profesionálně,“ říká Zdenka Klapalová, jednatelka společnosti Knight Frank, která transakci zprostředkovala.
Současný český investiční trh je podle ní ve značné míře ovlivněn sílou domácího kapitálu. Čeští investoři nadále projevují vysokou důvěru v tuzemské investiční a realitní fondy, což se odráží i v pokračující aktivitě na trhu komerčních nemovitostí.
Před PPF budovu vlastnila banka ČSOB, která ji získala v roce 2009 za 975 milionů korun. Když pak kanceláře před deseti lety koupila PPF, cena zůstala neznámá. Hospodářské noviny tehdy pouze uvedly, že firmy za pronájem jednoho metru čtverečního této budovy platí přibližně 15 eur měsíčně. Od té doby nájem povyrostl. V průměru se dnes kolem stanice metra I. P. Pavlova podle poradenské společnosti Colliers platí přibližně 17 eur za metr čtvereční.
Růst nájemného je dán nízkou mírou neobsazenosti pražských kanceláří. Ta letos klesla pod hranici šesti procent, což vyplývá z analýzy poradenské společnosti Colliers. „Další vývoj kancelářského trhu v okolí stanic metra bude ovlivňovat nejen nová výstavba, ale také stárnutí existujícího kancelářského fondu. Do roku 2030 dosáhne až 600 tisíc metrů čtverečních pražských kanceláří stáří 20 a více let,“ upozorňuje Josef Stanko, vedoucí oddělení průzkumu trhu a poradenství ve společnosti Colliers ČR.
To podle něj vytváří významný prostor pro modernizaci budov, zvyšování jejich technického standardu a v některých případech i pro změnu jejich využití. Pro nájemce to zároveň znamená širší škálu možností, od nejmodernějších prémiových projektů až po ekonomicky dostupnější kanceláře ve starších budovách.
PPF Real Estate Holding, součást skupiny PPF, se po stažení z Ruska zabývá developerskou činností a správou nemovitostí v Evropě a ve Spojených státech. V Česku kontroluje například kanceláře ArtGen Office Gallery, největší hotel v České republice Hilton, ikonický hotel Diplomat nebo rezidenční projekt Simply Holešovice. Hodnota aktiv pod správou této divize činí přibližně 2,2 miliardy eur.
Conseq je investiční manažer s 31letou historií, který dnes spravuje investice zhruba půl milionu lidí a obhospodařuje aktiva ve výši přes 208 miliard korun. Jeho spolumajitelem a hlavním investičním stratégem je podnikatel Jan Vedral. Fond v Praze vlastní například moderní kancelářský komplex Visionary.