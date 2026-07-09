Volkswagen jde do nejdrastičtější proměny v historii. Ve hře je 100 tisíc pracovních míst i budoucnost Škody
- Volkswagen chystá největší proměnu za poslední dekády a do roku 2030 chce výrazně zjednodušit své fungování.
- Restrukturalizace může ohrozit až 100 tisíc pracovních míst a vést k uzavření několika německých továren.
- Změny se mohou nepřímo dotknout i Škody Auto, která sdílí s koncernem platformy a technologie.
Představenstvo Volkswagenu ve čtvrtek předložilo dozorčí radě koncernu rozsáhlý plán budoucí transformace, který má z automobilky do roku 2030 udělat „nejatraktivnější automobilovou firmu na světě". Balíček dvanácti iniciativ počítá s razantním zeštíhlením modelové řady, omezením výrobních kapacit i prodejem části investičního portfolia. Jednání v Dolním Sasku doprovázely hlučné protesty odborářů, kteří se obávají o desítky tisíc pracovních míst.
Méně modelů, méně variant, méně kapacit
Podle oficiálního vyjádření koncernu se nabídka modelů postupně zredukuje až o 50 procent a takzvaná nabídková komplexita, tedy počet dostupných verzí výbavy, klesne až o 75 procent. Volkswagen zároveň sjednotí klíčové technologické oblasti, jako jsou platformy, elektronické architektury a softwarové systémy, aby omezil zdvojené struktury a lépe využil synergie napříč značkami. Tyto platformy sdílí i Škoda Auto, takže se jí sjednocování bude přímo dotýkat.
Výrobní kapacity se mají přizpůsobit „výrazně zostřené konkurenci" a poklesnout na zhruba 9 milionů vozů ročně, před pandemií přitom firma investovala do kapacity na 12 milionů aut, z čehož už 2 miliony osekala. Další škrty mají přijít v Číně i v Evropě, což se může dotknout i evropských výrobních závodů koncernu, mezi něž patří i české provozy Škody Auto v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Konkrétní dopady na tyto továrny ale zpráva nezmiňuje.
Koncern rovněž prodává většinový podíl ve firmě Everllence, což mu přinese hotovost zhruba 7,4 miliardy eur a má posílit jeho finanční flexibilitu.
„Naším cílem je jasné: do roku 2030 uděláme z Volkswagen Group nejatraktivnější automobilovou firmu na světě," uvedl šéf koncernu Oliver Blume s tím, že jde o „další fázi transformace vlastními silami". Finanční ředitel Arno Antlitz dodal, že dosavadní úsporná opatření nestačí a firma musí „zásadně přehodnotit svůj obchodní model" – mimo jiné snížením režijních nákladů a zvýšením efektivity továren.
Odbory hrozí bojem, obávají se propouštění
Samotná tisková zpráva čísla o propouštění ani konkrétní továrny neuvádí. Podle informací magazínu Manager Magazin ale Volkswagen zvažuje zrušení až 100 000 pracovních míst celosvětově, dvakrát více, než se plánovalo původně, a uzavření čtyř německých závodů: v Hannoveru, Emdenu, Cvikově a Neckarsulmu. Právě to vyvolalo ostrý odpor odborového svazu IG Metall, který ve čtvrtek uspořádal protestní akce ve všech německých závodech koncernu; jen ve Wolfsburgu se sešlo přes 400 lidí, mnozí s trubkami a sirénami.
„IG Metall se vší silou postaví proti jakémukoli dalšímu propouštění," prohlásil zástupce odborů pro Berlín, Braniborsko a Sasko Jan Otto. Proti plánu se v červnu postavil i premiér Dolního Saska Olaf Lies, jehož spolková země ve Volkswagenu drží pětinový podíl.
Pokud by se scénář s rušením 100 000 míst a čtyř závodů potvrdil, šlo by o největší restrukturalizaci v historii automobilového průmyslu, srovnatelnou jen s krizí General Motors kolem roku 2009, kdy americký koncern zkrachoval a musel zavřít desítky provozů.
Volkswagen zdůrazňuje, že posílení vlastní konkurenceschopnosti je zároveň „příspěvkem k budoucnosti Německa jako průmyslové lokality"- slova, která u odborů a části politiků zatím zdaleka nezní jako uklidnění.