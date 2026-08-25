Tenhle karavan umí plavat. Na vodě se promění v motorový člun, cena překvapí
- Německý Sealander spojuje obytný přívěs a malý motorový člun do jediného vozidla.
- Po silnici jej lze táhnout za autem, po spuštění na vodu pokračuje s připojeným závěsným motorem.
- Základní cena neobvyklého hybridu se pohybuje těsně pod hranicí milionu korun.
Trochu jako by ožila jedna z nejslavnějších scén bondovky Špion, který mě miloval. Zatímco James Bond v ní se svým Lotusem Esprit sjel přímo do moře a pokračoval pod hladinou, německý Sealander nabízí o něco méně dramatickou, zato obytnější variantu. Na první pohled je to malý karavan, po příjezdu k vodě jej ale není nutné nechávat na břehu. Jeho konstrukce je uzpůsobená také k plavbě, takže se přívěs spustí přímo na vodu a po sklopení závěsného motoru pokračuje jako malé plavidlo. Určený je především pro jezera, klidné řeky a kanály či pro chráněné pobřežní vody.
Hybrid je dlouhý 4,69 metru, široký 1,66 metru a vysoký 1,93 metru. Jeho celková povolená hmotnost činí 750 kilogramů, díky čemuž jej podle výrobce zvládnou táhnout i menší automobily. Sealander má jednonápravový pozinkovaný podvozek a konstrukci z laminátu vyztuženého skelnými vlákny, takže podvozek i další součásti jsou připravené na kontakt s vodou včetně slané.
Vyspí se v něm dva lidé
Uvnitř jsou proti sobě umístěné dvě lavice a nastavitelný stůl, do prostoru se má vejít šest lidí. Prostor lze přestavět na lůžko o rozměrech 205 krát 151 centimetrů pro dva dospělé, k výbavě patří také panoramatická okna a z velké části otevíratelná skládací střecha. Zájemci mohou přidat další vybavení, například toaletu, venkovní sprchu nebo silnější baterii.
Na vodě se z přívěsu stává motorový člun kategorie D a výrobce uvádí možnost instalace závěsného motoru s výkonem až šest koní. Sealander je konstruovaný pro klidnější podmínky, tedy mimo jiné na vlny do výšky třiceti centimetrů, krátkodobě maximálně půl metru. Pro použití mimo Německo výrobce upozorňuje, že je nutné ověřit místní pravidla jak pro provoz přívěsu, tak pro plavbu.
Základní Sealander stojí v Německu 39 750 eur, tedy zhruba 960 tisíc korun. Pohon pro plavbu však základní cena nezahrnuje, při výběru další rozšiřující výbavy může výsledná cena vzrůst o dalších více než 12 tisíc eur, tedy téměř 300 tisíc korun.