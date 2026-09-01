Unikly tajné dokumenty Volkswagenu. Vedení naplánovalo konec čtyřem německým závodům
- Vedení koncernu Volkswagen plánuje na nadcházejícím zasedání dozorčí rady navrhnout uzavření čtyř výrobních závodů v Německu.
Podle interních dokumentů by měla postupně skončit výroba v továrnách v Emdenu, Zwickau, Hannoveru a Neckarsulmu v letech 2031 až 2034.
Mluvčí automobilky se k informacím o chystaném utlumování německých závodů odmítl vyjádřit.
Vedení automobilového koncernu Volkswagen navrhne v pátek na zasedání dozorčí rady uzavření čtyř závodů v Německu. S odvolání na interní dokument to v úterý napsal web WirtschaftsWoche. Výroba v továrnách v Emdenu a Zwickau (Cvikov) by měla skončit v roce 2031, v Hannoveru v roce 2032 a v Neckarsulmu v roce 2034. Mluvčí Volkswagenu, kterého oslovila agentura Reuters, se ke zprávě odmítl vyjádřit.
Koncernu se v pololetí propadl čistý zisk o 31 procent na 3,1 miliardy eur. Tržby stagnovaly na 158 miliardách, v celoročním výhledu Volkswagen počítá s jejich poklesem až o tři procenta. Investoři nejsou nadšení. Akcie koncernu odepsaly od začátku roku téměř třetinu své hodnoty.
Šetří koncern i Škoda Auto
Alarmující stav VW pramení z kombinace těžkých ran, které výrobce schytává naráz. Koncernu se nedaří plynulý přechod z výroby aut konvenčních pohonů na ty čistě elektrické.
Německé závody obecně jsou nedostatečně vytížené a zároveň příliš drahé na mzdách – podle generálního ředitele koncernu Olivera Blumeho převyšují režijní náklady Volkswagenu konkurenci asi o třetinu. Zaniknout by tak mohlo výrazně více než sto tisíc pracovních míst. I o tom rozhodnou příští týdny a měsíce, kdy „fau-vé“ projde nejrozsáhlejší restrukturalizací ve své historii, jak změny popisují nejen německá média.
Jedním z klíčových akcelerátorů krize byla, je a pravděpodobně i dál bude Čína. Stejně jako dalším západním automobilkám se i koncernu propadly prodeje jeho značek na největším světovém trhu s automobily, kde generovaly vysoké marže. Stalo se tak během velmi krátkého období.
Volkswagen pod tlakem
Sílící konkurence nutí Volkswagen stlačovat ceny aut níže, zatímco náklady bují. Výsledkem je prudký tlak na marže, které se řadí k nejnižším na trhu. Koncern v pololetí vykázal provozní marži 3,8 procenta. Ačkoliv jsou stále „solidní“, rozhodně nestačí k dlouhodobému vydělávání peněz, z nichž by VW investoval do nových technologií, produktů a závodů, varoval Blume.
Krizí zmítaný koncern proto hledá úspory, kde se dá, nařizuje je i dceřiným automobilkám. Škoda Auto začala předloni pětiletý úsporný program, který má zrušit patnáct procent pracovních míst mimo výrobu, tedy asi tři procenta ročně. Část dosažených úspor může reinvestovat do strategických oblastí.
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