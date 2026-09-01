Nákup NET4GAS míří k policii. ČEPS podal trestní oznámení kvůli Fialově miliardové akvizici
- Provozovatel přenosové soustavy ČEPS podal trestní oznámení v souvislosti s nákupem společnosti NET4GAS z roku 2023.
- Prověrku vyvolal požadavek ministra průmyslu Karla Havlíčka na prověření ekonomické výhodnosti nákupu.
- Vzhledem k zahájenému trestnímu řízení a poučení ze strany Policie ČR odmítá ČEPS k zjištěním auditu poskytovat další podrobnosti.
Provozovatel přenosové soustavy ČEPS podal trestní oznámení v souvislosti s odkoupením společnosti NET4GAS z roku 2023. K tomuto kroku přistoupil na základě výsledků detailní auditní analýzy celého akvizičního procesu, která odhalila zásadní pochybnosti o okolnostech, za nichž obchod proběhl. NET4GAS je jediným provozovatelem páteřní plynárenské přepravní soustavy v České republice.
Akvizici prověřoval audit KPMG
Prošetření podmínek, za nichž předchozí kabinet Petra Fialy (ODS) společnost převzal, iniciovala Babišova vláda letos v květnu. Fialova vláda nákup obhajovala strategickými a bezpečnostními důvody po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu. Současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) však požadoval prověření ekonomické stránky transakce. Zajímal se o to, zda stát nezaplatil příliš vysokou cenu a zda se obchod nepromítl do vyšších regulovaných plateb za přepravu plynu.
ČEPS následně zadal vypracování forenzního auditu poradenské společnosti KPMG. Kupní cena podniku činila pět miliard korun, stát však zároveň převzal dluhy společnosti ve výši přibližně 33 miliard korun. Původními vlastníky NET4GAS byly německá pojišťovací skupina Allianz a kanadský penzijní fond OMERS.
Rozhodnutí nového vedení
K nákupu došlo na základě rozhodnutí vlády ze září 2023 a návazných kroků Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které v ČEPS vykonává funkci jediného akcionáře. Celá transakce byla dokončena v prosinci téhož roku.
O zadání prověrky rozhodlo nové vedení ČEPS. „Akvizice NET4GAS byla výrazným tématem, které v uplynulých letech rezonovalo veřejným prostorem. Po nástupu do čela společnosti ČEPS jsem se proto s procesem nákupu plynárenských společností detailně seznámil. Společně s kolegy z představenstva jsme rozhodli o zadání auditní prověrky,“ uvádí předseda představenstva ČEPS Jan Kalina s tím, že audit odhalil zásadní pochybnosti.
Bližší detaily k auditním zjištěním ani k podanému trestnímu oznámení ČEPS s odkazem na zahájené trestní řízení a poučení ze strany Policie ČR poskytovat nemůže.